Sjajni dani hrvatske košarke se nastavljaju: Europsku pobjedu upisala i Dubrava

U utakmici drugog kola Europske sjeverne lige (ENBL) KK Dubrava je ugostila kosovsku Peju. Hrvatski klub je nakon poraza u prvom kolu od Spartak Plevena ipak uspio slaviti. Kosovare su porazili s 98:83.

Prva četvrtina pripala je Dubravi s 22:19, a zagrebački klub bio je bolji i u drugom periodu. Tada su bili bolji s 28:21 te su na veliki odmor otišli s +10 (50:40). Najbolji u redovima Dubrave u prvom dijelu bio je Kristijan Krajina sa 17 poena.

Iako se Peja vratila i povela u trećoj četvrtini, na kraju je pobjeda otišla Dubravi. Zagrebačka momčad na kraju je slavila s 98:83, a najbolji je bio Krajina koji je uz 28 poena uhvatio i 10 skokova.

Dubravi je ovo bila prva pobjeda u novoj sezoni ENBL-a. U sljedećem kolu igraju protiv latvijskog Rigas Zellija.