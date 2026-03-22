Real uvjerljiv u košarkaškom El Clasicu, Hezonja među najboljim pojedincima

Podijeli :

CordonxPress via Guliver

Real Madrid je kao gost uvjerljivo svladao Barcelonu 95:76 u 23. kolu španjolske ACB lige.

Aktualni prvak utakmicu je prelomio u drugoj četvrtini. Nakon izjednačenog početka i problema u napadu s obje strane, Real je u drugoj dionici potpuno dominirao, napravio veliku razliku i praktički riješio pitanje pobjednika.

VIDEO / Hezonja predvodio Real pa na kraju ispao tragičar: Pogledajte kako je promašio šut za pobjedu u Kaunasu

Momčad Sergija Scariola otvorila je četvrtinu serijom 10:0, a do kraja prvog poluvremena odigrala je sjajno i ostvarila uvjerljivih 36:15 u toj dionici. Real je u tom razdoblju pogodio osam od devet pokušaja za tri poena, a u drugoj četvrtini zabio je čak 33 poena – više nego Barcelona u cijelom prvom poluvremenu.

U nastavku susreta Real je bez većih problema kontrolirao igru, dok momčad Xavija Pascuala nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti niti smanjiti zaostatak.

Barcelona tako u posljednjih osam utakmica ima tek dvije pobjede, dok je Real upisao čak 11 u zadnjih 13 susreta.

Kod Barcelone su se istaknuli Jan Vesely s 15 poena i dva skoka te Will Clyburn s 14 poena, četiri skoka i tri asistencije. Real su predvodili Facundo Campazzo s 15 poena i pet asistencija, hrvatski košarkaš Mario Hezonja s 13 poena, pet skokova i jednom asistencijom, dok su po 12 i 11 poena dodali Gabriele Procida i Theo Maledon.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.