Preminuo Jason Collins, prvi NBA košarkaš koji je objavio da je gay

Collins je u studenome za ESPN otkrio da mu je dijagnosticiran glioblastom četvrtog stadija, jedan od najagresivnijih oblika raka mozga. Tijekom zime otputovao je u Singapur kako bi primao eksperimentalne terapije koje još nisu odobrene u Sjedinjenim Američkim Državama. Tretmani su bili dovoljno uspješni da se vrati kući, prisustvuje NBA All-Star vikendu u Los Angelesu i utakmici svog sveučilišta Stanford. Međutim, rak se nedavno vratio, a 47-godišnji Collins preminuo je mirno u svom domu, okružen obitelji.

“Slomljeni smo što moramo podijeliti vijest da je Jason Collins, naš voljeni suprug, sin, brat i ujak, preminuo nakon hrabre borbe s glioblastomom“, navela je obitelj u priopćenju koje je objavila NBA liga.

“Jason je mijenjao živote na neočekivane načine i bio inspiracija svima koji su ga poznavali, kao i onima koji su mu se divili izdaleka. Zahvalni smo na ogromnoj podršci i molitvama tijekom posljednjih osam mjeseci, kao i na izuzetnoj brizi liječnika i medicinskog osoblja. Jako će nam nedostajati.“

Collins se umirovio 2014. godine nakon 13 sezona u NBA ligi, tijekom kojih je igrao za New Jersey Netse, Memphis, Minnesotu, Atlantu, Boston, Washington i Brooklyn Netse. Javnosti je otkrio da je homoseksualac u intervjuu za Sports Illustrated 2013. godine, postavši prvi javno deklarirani gej sportaš koji je nastupao u jednoj od četiri najveće sjevernoameričke profesionalne lige.

Te je sezone odigrao 22 utakmice za Netse zajedno s Kevinom Garnettom, Paulom Pierceom, Brookom Lopezom i Joeom Johnsonom, dok je trener momčadi bio Jason Kidd, njegov nekadašnji suigrač iz generacije New Jersey Netsa koja je igrala NBA finale 2002. i 2003. godine.

“Kada sam javno priznao da sam gej, bilo je nestvarno. Dobio sam uzastopne pozive Oprah Winfrey i predsjednika Baracka Obame“, rekao je Collins.

“Predsjednik Obama mi je rekao: ‘Čestitam – ovo što si danas napravio pozitivno će utjecati na nekoga koga možda nikada nećeš upoznati.’ Mislim da je to prekrasna stvar i želio sam ponovno imati priliku pomoći nekome koga možda nikada neću upoznati.“

Collins je rekao da su mu liječnici, kada je prvi put dobio dijagnozu, priopćili da bi bez liječenja imao između šest tjedana i tri mjeseca života.

“Počeo sam istraživati glioblastom i sve opcije koje imam. Želio sam znati sve o onome s čime se suočavam“, napisao je Collins u autorskom tekstu za ESPN u prosincu.

“Kao sportaš naučiš ne paničariti u ovakvim trenucima. Ovo su karte koje su mi podijeljene. Za mene je to bilo kao: ‘Šuti i idi čuvati Shaqa.’ Ako želiš izazov – ovo je izazov. A u košarci nema većeg izazova od čuvanja Shaquillea O’Neala u najboljim danima, a ja sam to radio.“

Collins je odabrao terapiju za koju je vjerovao da će mu omogućiti najbolju kvalitetu života, uz šansu da produlji život dulje od prvotnih prognoza.

Nekadašnji 18. izbor na draftu uspio je završiti početne faze liječenja, ali se rak vratio prebrzo da bi kompletirao cijeli plan terapije. Iza njega su ostali suprug Brunson Green, roditelji Portia i Paul Collins, kao i brat Jarron Collins, koji je posljednji angažman imao kao pomoćni trener New Orleans Pelicansa.