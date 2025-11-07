Plan NBA Europe: Evo kojih 12 gradova će imati predstavnika

Projekt “NBA Europa” dobiva sve jasnije obrise.

George Aivazoglou, glavni menadžer NBA Europe, opisao je plan ovog novog košarkaškog natjecanja.

Govorio je na “Football Business Forumu” na sveučilištu Bocconi i poručio da će ovo prvenstvo započeti u listopadu 2027. godine te da će imati 12 stalnih sudionika.

Tih 12 klubova dolazi iz sljedećih gradova:

“Madrid, Barcelona, Milano, Rim, London, Manchester, Pariz, Lyon, Berlin, München, Atena i Istanbul”, navodi talijanska Gazzetta dello Sport.

To praktično znači da se može pretpostaviti kako će klubovi sudionici FIBA Europe 2027. godine, ukoliko ne bude iznenađenja, biti: Real Madrid, Barcelona, Armani Milano, klub iz Rima, klub iz Londona, klub iz Manchestera, Pariz, ASVEL, Alba, klub iz Atene, Bayern i Galatasaray.

