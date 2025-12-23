Partizan i službeno potvrdio novog trenera

Košarkaški klub Partizan službeno je potvrdio ono o čemu se već neko vrijeme govorilo – Joan Peñarroya imenovan je novim trenerom beogradskog kluba.
Peñarroya je u Beograd stigao kasno u ponedjeljak navečer, a već u utorak ujutro crno-bijeli su službenim priopćenjem potvrdili višemjesečna nagađanja.
U objavi kluba navedeno je kako je dosadašnji trener Barcelone preuzeo dužnost šefa stručnog stožera odmah po dolasku u glavni grad Srbije.
Španjolski stručnjak, rođen 20. travnja 1969. godine, tijekom dosadašnje karijere vodio je Barcelonu, Baskoniju, Valenciju, Manresu, Burgos i Andorru. Najveće uspjehe ostvario je s Burgosom, s kojim je dvaput osvojio FIBA Ligu prvaka (2020. i 2021.), kao i FIBA Interkontinentalni kup.
Zajedno s Peñarroyom u stručni stožer Partizana stigao je i novi pomoćni trener, bivši direktor Akademije KK Fuenlabrada te nekadašnji član stožera Monaca.
Partizan će prvu utakmicu pod vodstvom novog trenera odigrati u petak, 26. prosinca, kada u Beogradu dočekuje Maccabi.
Klub je priopćenje zaključio porukom dobrodošlice novom treneru.
