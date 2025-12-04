Repeša podnio ostavku u Italiji, a klub ga optužio: ‘Pobjegao je kao i nekoliko puta dosad u karijeri’

Podijeli :

xEgiziaxCoppolax via Guliver

U talijanskom prvoligašu Trapani Sharksu vlada potpuni kaos.

Jasmin Repeša podnio je ostavku, a kapetan Amar Alibegović izbačen je iz momčadi. Situacija je eksplodirala nakon nove kazne – oduzeto im je pet bodova zbog navodnog neplaćenog poreza od 121 tisuću eura, pa su s omjera 8-1 i borbe za vrh pali na peto mjesto.

Glasine o Repešinom odlasku kružile su danima, a i sam je priznao koliko je atmosfera postala teška. “Sve ove glasine imale su velik utjecaj na našu momčad. Nije lako, to je svakodnevni stres ne samo za igrače”, rekao je nedavno bivši hrvatski izbornik.

Repeša je 3. prosinca podnio neopozivu ostavku, no predsjednik kluba Valerio Antonini nije ju prihvatio. Dan kasnije Trapani je službeno reagirao priopćenjem u kojem je potvrdio napetu situaciju u klubu.

“Hrvatski trener jučer je priopćio svoju jednostranu namjeru raskida ugovora koji ga je vezao za nas do 30. lipnja 2026., putem pisma u kojem neutemeljeno optužuje klub za kršenje ugovornih sporazuma. Takve optužbe su potpuno neutemeljene i bez dokaza, kao i preslika ponovljenih dopisa koje je njegov tim slao tijekom posljednjih 6 mjeseci”, stoji na početku pa se dodaje:

“Trapani Shark je uvijek redovito ispunjavao svoje ugovorne obveze i stoga je njegovu rekonstrukciju činjenica vratio pošiljatelju. Repeša je danas odlučio napustiti momčad usred sezone, pobjegavši, bez pozdrava ikome, a kamoli onima koje je nazivao svojim ‘narodom’, kao što se već dogodilo u brojnim prilikama tijekom njegove karijere, odbijajući čak i izravan telefonski razgovor s predsjednikom Antoninijem.”

Iz kluba poručuju da neće nijemo gledati, kako kažu, neodgovorno ponašanje koje je momčad dovelo u ozbiljne tehničke probleme i narušilo ugled kluba.

Trapani je naglasio da zadržava pravo pokrenuti sve potrebne postupke pred nadležnim tijelima, osim ako se Repeša ne vrati i ne ispuni svoje ugovorne obveze te pritom zadrži standard koji se očekuje od trenera jedne od vodećih momčadi lige. U suprotnom će ga službeno prijaviti i krenuti u potragu za novim trenerom.

Momčad je jučer vodio pomoćnik Alex Latini, koji bi trebao voditi i nedjeljnu utakmicu protiv Trevisa. Ironično, bez kazne oduzimanja bodova Trapani bi sa svojih osam pobjeda, uključujući pet uzastopnih, bio na vrhu ljestvice. Nakon prošlogodišnjeg polufinala doigravanja, klub se sada nalazi u najvećoj krizi dosad.