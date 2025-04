Novo fantastično izdanje Zupca u pobjedi protiv Spursa, sjajan i Matković

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac odigrao je još jednu sjajnu utakmicu za svoje Los Angeles Clipperse koji su na svom terenu sa 122-117 svladali San Antonio Spurse.

Odličnu utakmicu odigrao je i Karlo Matković čiji su New Orleans Pelicansi poraženi na gostovanju kod Brooklyn Netsa sa 114-119. Trendon Watford predvodio je s 43 ubačaja Brooklyn koji je pobjedom nad New Orleansom prekinuo niz od pet poraza na domaćem terenu.Antonio Reeves postigao je 17 koševa za Pelicanse kojima je ovo četvrti put zaredom i 15. u 20 utakmica. Karlo Matković je u porazu svoje momčadi sudjelovao sa 17 koševa uz šut iz igre 8/11, četiri skoka, jednom asistencijom i dvije blokade u 26 minuta igre.

Boston Celtics su upisali devetu pobjedu zaredom svladavši u gostima nakon produžetka New York Knickse 119-117, a Kristaps Porzingis postigao je 34 koša i izjednačio rekord karijere s osam trica. Zahvaljujući pobjedi Cleveland Cavaliersa nad Chicago Bullsima, Boston (59-20) je zaključan kao drugi nositelj u Istočnoj konferenciji. New Yorku (50-29) treba još jedna pobjeda ili poraz od Indiana Pacersa kako bi uhvatio mjesto trećeg nositelja. Porzingis, bivši igrač Knicksa, zabio je tricu 40,8 sekundi do kraja produžetka i prekinuo izjednačenje za 115-112. Onda je Jrue Holiday je realizirao četiri slobodna bacanja u posljednjih 12,6 sekundi za Boston, a Knicksi su im se pokušali približiti košem Anunobjya pa Brunsona, ali to nije bilo dovoljno. Jayson Tatum zabio je 32 koša za Celticse, a Jrue Holliday je dodao 16. Kod Knicksa najbolji je bio Karl-Anthony Towns s 34 koša,dok je Jalen Brunson dodao 27.

Oklahoma City Thunder su lako sa 136120 nadigrali Los Angeles Lakerse osvetivši im se tako za poraz od dva dana prije. Shai Gilgeous-Alexander je s 42 poena bio najbolji strijelac Thundera koji je prekinuo niz od dva poraza i postavio rekord franšize u pobjedama u sezoni. Prethodni rekord postavljen je 1995./96. kada je franšiza bila u Seattleu. Zvijezda Lakersa Luka Dončić izbačen je nešto više od četiri minute u četvrtoj četvrtini kada je dobio drugu tehničku grešku na utakmici. Nakon njegovog izbacivanja, Thunder je krenuo u seriju 13-4 kako bi preuzeo kontrolu.Utakmicu je završio s 23 ubačaja. Najbolji strijelac Lakersa bio je LeBron James s 28 pogodaka, a Austin Reaves je dodao 24.

Milwaukee Bucks su kod kuće, nadoknadivši zaostatak od čak 23 koša u zadnjoj četvrtini, sa 110-103 svladali Minnesota Timberwolvese. Bucksi su bili bolji od Timberwolvesa 40-13 u zadnjoj zahvaljujući seriji od 23-0. Giannis Antetokounmpo zabilježio je triple-double s 23 koša, 13 skokova i 10 asistencija, a Kevin Porter Jr. je dodao 21 poen za Milwaukee, koji je dobio petu utakmicu zaredom. Anthony Edwards postigao je 25 koševa uz šut 10-za-27 za Minnesotu kojoj je prekinut niz od pet pobjeda.

Golden State Warriorsi su s visokih 133-95 pobijedili domaće Phoenix Sunse i sada su izjednačeni s Clippersima, Denver Nuggetsima i Memphis Grizzliesima u borbi za četvrtog nositelja Zapadne konferencije. Stephen Curry je skupio 25 koševa, devet skokova i šest asistencija, a Brandin Podziemski ubacio je 22 koša za Warriorse koji su u jednom trenutku vodili s čak 41 košem razlike. Phoenix je izgubio sedmu utakmicu zaredom, a u porazu je njegov najbolji strijelac bio s 21 poenom Devin Booker. Ryan Dunn i Grayson Allen ubacili su po 12 poena za Sunse, koji su gotovo eliminirani iz natjecanja za ulazak u igru. Zaostali su tri utakmice za 10. Dallas Mavericksima tri utakmice do kraja.

Orlando Magic su upisali treću pobjedu zaredom nakon što su kod kuće sa 119-112 bili bolji od Atlanta Hawksa. Paolo Banchero zabilježio je svoj treći uzastopni double-double s 33 poena i 10 skokova za Orlando koji se pomaknuo dvije utakmice ispred Atlante za sedmu poziciju u Istočnoj konferenciji s tri utakmice do kraja regularnog dijela sezone za obje momčadi, dok su Hawksi izgubili šesti put u zadnjih osam utakmica. Timovi se sastaju posljednji put u finalu regularne sezone.

Memphis Grizzlies su na gostovanju sa 124-100 pobijedili Charlotte Hornetse, ali su ostali bez jednog od svojih ponajboljih igrača Jaylena Wellsa. On je napustio teren na nosilima krajem prvog poluvremena nakon što je teško pao na teren, a kasnije je utvrđeno da slomio desni zglob. Desmond Bane ubacio je 19 poena, Zach Edey 17 poena i 19 skokova, a Jaren Jackson Jr. je ubacio 14 poena za Grizzliese koji su ostvarili tri pobjede u nizu. Miles Bridges predvodio je Hornetse (19-60) s 13 poena.

Indiana Pacers su stigli do pete uzastopne pobjede nadigravši kod kuće sa 104-98 Washington Wizardse. Pascal Siakam je bio najučinkovitiji igrač Indiane s 24 ubačaja, a Alex Sarr je dodao 20 koševa uz 12 skokova, šest asistencija i tri blokade. Justin Champagnie iz Washingtona zabio je 20 koševa uz 13 skokova.