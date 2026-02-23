Nikola Jokić: Naravno da sam zabrinut

Podijeli :

AP Photo/Kelley L Cox via Guliver

Nikola Jokić je odigrao još jednu sjajnu utakmicu, ostvario triple-double, ali je Denver Nuggets neočekivano poražen od oslabljenog Golden State Warriors.

Serija od 15:0 za Warriorse sredinom posljednje četvrtine riješila je pitanje pobjednika, a Nuggetsi su izgledali potpuno bespomoćno.

“Naravno da sam zabrinut. Gubimo utakmice i ne stvaramo otvorene pozicije za šut. To je nešto što moramo hitno promijeniti“, istaknuo je srpski as.

Forma Denver Nuggetsa je zabrinjavajuća. Imaju skor 4-6 u posljednjih 10 utakmica i od ekipe koja se borila za drugo mjesto na Zapadu, došli su u situaciju da ih čeka velika borba s još četiri tima za pozicije od trećeg do šestog mjesta.

U idućoj utakmici na svom terenu dočekuju Boston Celticse, koji se nalaze u ozbiljnom naletu.

