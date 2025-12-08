Nezaustavljivi Nikola Jokić prestigao je i Michaela Jordana

Podijeli :

AP Photo/Colin Hubbard via Guliver

Ljubitelji sporta u Denveru uživaju u sjajnim partijama Nuggetsa i Broncosa, a sve je u znaku broja 10.

NBA momčad ostvarila je desetu uzastopnu pobjedu prošlog vikenda, dok su Nuggetsi protiv Charlottea upisali desetu uzastopnu pobjedu u svojoj dvorani.

Nikola Jokić imao je 11 asistencija za suigrače i na vječnoj listi najboljih asistenata prestigao dvije legende, Michaela Jordana i Chaunceyja Billupsa.

POVEZANO VIDEO / Denver do pobjede, Jokić na skok do triple-doublea

Srbin je sada 51. na listi, a sljedeće mete su mu Kareem Abdul-Jabbar i Larry Bird. Jokić je u periodu od 2020. do 2025. vodeći igrač NBA lige po broju poena, skokova, asistencija i ukradenih lopti.

U pet glavnih statističkih kategorija jedino nije najbolji u broju blokada – tu prvo mjesto zauzima Myles Turner.

Najviše poena: Jokić (13.242)

Najviše skokova: Jokić (6.030)

Najviše asistencija: Jokić (4.326)

Najviše ukradenih lopti: Jokić (703)

On je prvi igrač kojem je pošlo za rukom da bude vodeći u ove četiri kategorije u isto vrijeme. Time je nadmašio i velikane poput Jordana i LeBrona Jamesa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.