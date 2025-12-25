VIDEO / Igrač Knicksa doživio neugodnu ozljedu, a onda u bolovima pogodio oba slobodna bacanja

Podijeli :

Košarkaši New York Knicksa režirali su spektakularan preokret i pobijedili Cleveland Cavalierse 126:124 u prvoj utakmici NBA božićnog programa. U Madison Square Gardenu nadoknadili su čak 17 poena minusa u četvrtoj četvrtini i ostvarili najveći povratak u božićnim utakmicama u "play-by-play" eri (1996./97.)

Ipak, osam minuta prije kraja susreta ostali su bez važnog igrača.

VIDEO / Knicksi nevjerojatnom zadnjom četvrtinom okrenuli Cavse i stigli do povijesne pobjede!

Tada je neugodnu ozljedu gležnja u prodoru doživio Josh Hart, no unatoč bolovima morao je šutirati slobodna bacanja, i pogodio je oba.

Nakon toga, Knicksi su napravili prekršaj, a ozlijeđeni Hart je uz gromoglasne ovacije napustio dvoranu.

