Stephen Curry neće zaigrati na All-Staru, evo tko ga mijenja

Košarkaš Toronto Raptorsa Brandon Ingram zamijenit će ozlijeđenog Stephena Curryja na ovogodišnjem NBA All-Star turniru, objavio je ESPN.

Curry će All-Star propustiti zbog ozljede desnog koljena, pa je Ingram tako po drugi put u karijeri izabran za All-Star igrača NBA lige.

Ingram ove sezone u prosjeku bilježi 22 poena, 5,8 skokova i 3,7 asistencija za Raptorse, koje s klupe vodi srpski trener Darko Rajaković.

Na All-Star turniru igrači će biti podijeljeni u tri momčadi – dvije sastavljene od američkih košarkaša te jednu u kojoj će igrati igrači iz ostatka svijeta. Svaku momčad činit će najmanje osam igrača.

Ingram će nastupiti za momčad američkih igrača USA Stripes, u kojoj će igrati i Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell i Norman Powell.

Njegov klupski suigrač Scottie Barnes također je izabran za All-Star te će igrati za drugu američku momčad, USA Stars, zajedno s Devinom Bookerom, Cadeom Cunninghamom, Jalenom Durenom, Anthonyjem Edwardsom, Chetom Holmgrenom, Jalenom Johnsonom i Tyreseom Maxeyjem.

Momčad Svijeta, sastavljenu od igrača iz drugih zemalja, s klupe će voditi Rajaković, a u njoj će igrati Nikola Jokić, Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Alperen Šengün, Victor Wembanyama, Jamal Murray, Pascal Siakam i Karl-Anthony Towns.

Turnir će se igrati po sustavu round-robin (svatko sa svakim), nakon čega će dvije momčadi s najboljim omjerom igrati finale. Utakmice će trajati po 12 minuta. All-Star turnir na rasporedu je 15. veljače u Los Angelesu.

