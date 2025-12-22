Otkriveno koliko će Zubac pauzirati zbog ozljede

Podijeli :

AP Photo/Ethan Swope via Guliver

Hrvatski centar je ove sezone u prosjeku postizao 16 poena uz 11,5 skokova.

Centar LA Clippersa, hrvatski košarkaš Ivica Zubac, pauzirat će nekoliko tjedana zbog uganuća lijevog gležnja, objavio je ESPN u ponedjeljak.

Zubac se ozlijedio u subotu u utakmici protiv Los Angeles Lakersa koju su Clippersi dobili 103-88.

Igrao je svega 11 minuta i nakon pada krajem prve četvrtine odšepao je u svlačionicu i više se nije vratio u igru, a susret je završio s pet poena i dva skoka.

