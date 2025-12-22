Karlo Matković za SK o NBA karijeri, Dončiću i budućnosti: ‘Želim medalju s hrvatskom reprezentacijom’

Podijeli :

U aktualnoj NBA sezoni Hrvatska ima trojicu predstavnika – Ivicu Zupca, Darija Šarića i Karla Matkovića. Upravo se 24-godišnji centar New Orleans Pelicansa ekskluzivno javio za Sport Klub iz Louisiane i vrlo otvoreno govorio o svojoj drugoj NBA sezoni, promjeni trenera, životu u New Orleansu, suigračima, najvećim zvijezdama lige, mogućim transferima, ali i velikoj želji da s hrvatskom reprezentacijom osvoji medalju.

Druga vam je sezona u New Orleans Pelicansima. Kako ste zadovoljni svojom ulogom u momčadi?

“New Orleans ove godine opet ima problema s ozljedama, već četvrtu sezonu zaredom, došlo je i do promjene trenera, nova je ekipa. Mislim da sve to malo utječe na rezultate. No, u posljednje vrijeme smo povezali nekoliko pobjeda, gradimo nešto svoje, postavljamo neki identitet igre i nadamo se što boljim rezultatima u nastavku sezone i u novoj godini.”

Promjena trenera uvijek nosi neizvjesnost. Kako je to utjecalo na vas i momčad?

“Donio je svježinu i energiju. Trener je odličan, jako pozitivan, puno razgovara s igračima i ima tu neku konekciju s nama. Gradi obiteljsku atmosferu, to stalno naglašava i inicira. Svi igrači su ga brzo zavoljeli i donosi tu energiju. Mislim da je to definitivno jedan od faktora koji je utjecao na bolje stanje momčadi, a i meni osobno to odgovara.”

Kako ste se vi priviknuli na život u New Orleansu?

“Grad mi se sviđa. Čuo sam da ovdje ima dosta Hrvata, navodno oko 15 tisuća, iako su to većinom potomci, više nije Ivan nego John, ha-ha. Ima i hrvatski festival svake godine krajem ožujka, bio sam već dva puta i bude stvarno odlično. Grad nije ogroman, ali je živ, stalno se nešto događa, stalno su neka događanja, neka glazba ili fešte. Nije sad ludilo, ali je živo. Klima je super, toplo je, trenutno su kratke hlače i majica. Uglavnom, nije loš grad za život.”

Zion Williamson je posebna tema. Kako ga je gledati izbliza, na treninzima i utakmicama?

“Baš onako kako ste ga opisali. Jedini pravi problem su ozljede, to je realnost. Ali kad je zdrav, on je stvarno dominantan igrač. I na treninzima i na utakmicama donosi energiju, gravitaciju, zna uključiti druge u igru. Ja uvijek kažem – beštija. Stvarno je beštija. Kad ulazi s klupe, povuče cijelu obranu prema reketu. Za taj njegov size je nevjerojatno brz i skočan. Po meni je ozbiljna igračina u reketu.”

Kakvi su vam planovi za ovu sezonu? Razmišljate li o mogućem transferu kako biste igrali više?

“Iskreno, ne razmišljam o tome. Priče o tradeu uvijek postoje, ali mislim da još nije vrijeme za to. Imam još vremena da se razvijam u ovom klubu i da napravim nešto. Nakon promjene trenera pričao sam s njim, rekao mi je da me cijeni, da me voli kao igrača i da želi da igram. Još uvijek stvara ritam, traži što funkcionira, a što ne. Nekad minute skaču, nekad padaju, ali uvijek mi kaže unaprijed ako neću igrati. Trenutačno s tim nemam problem. Kao što sam rekao, najvažnije je biti spreman jer nikad ne znaš kad će doći tvoja prilika. Naravno da želim igrati, normalno da svatko želi igrati. Vjerujem da mogu igrati u ovoj ligi i da sam spreman. To sam već i pokazao. Zato ostajem pozitivan i ne opterećujem se pričama o transferima.”

Kad biste mogli birati idealan scenarij, recimo igranje uz Luku Dončića zvuči primamljivo?

“Naravno, to bi zanimljivo jer je ‘naš’. Luka je highlight igrač i to bi bilo baš fora. Pričao sam sa Zupcem kako mu je super otkad je u ekipi s Bogdanovićem. Imati nekog ‘našeg’ u momčadi je stvarno posebna stvar. Definitivno bi bilo zanimljivo igrati uz Luku, ali trenutno o tome ne razmišljam.”

Borba za MVP nagradu ove sezone vrlo je zanimljiva. Koga vi vidite kao favorite?

“Po meni će to opet biti klasika – Shai Gilgeous-Alexander, Jokić i Luka. I Giannis igra ozbiljnu košarku. Wembanyama možda ne ove godine, više sljedeće, ali i on je ozbiljan igrač. Iskreno, mislim da je Jokić već trebao uzeti četiri ili pet MVP nagrada. Tu ima i malo američke priče, zasićenja ponavljanjem istih imena. Meni Jokić trenutno igra najbolju košarku. Njegov košarkaški IQ i način na koji vodi ekipu su stvarno vrhunski.”

LeBron James u 41. godini i dalje ruši granice. Kako to izgleda iz perspektive NBA igrača?

“Mislim da je on najveći profesionalac u sportu ikada. U tim godinama imati takav nivo koncentracije, fokusa i izvedbe je nešto nestvarno. To je profesionalizam na elitnom nivou. Ta razina odricanja, da si na svaku utakmicu sto posto spreman, meni je to nerealno.”

Koji vas je igrač ove sezone najviše impresionirao?

“Prošle sezone to je bio Kawhi Leonard, a ove definitivno Luka Dončić. Protiv nas je odigrao sjajnu utakmicu, pravi show. Kad on igra, imaš osjećaj kao da je došao malo baciti basket, a zapravo je ubojica. On te ubija na terenu!”

Hrvatska reprezentacija je u fokusu zbog kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Koliko vam je to važno?

“Naravno da je važno. Želimo se kvalificirati, to nam je veliki cilj. Baš sam o tome pričao sa Zupcem – želim osvojiti medalju s reprezentacijom. Zubac nema baš još puno vremena, ha-ha, tako da želimo napraviti nešto veliko za Hrvatsku. To je ponos za sve nas. Komunikacija s izbornikom Tomom je odlična, ima jasnu viziju i način rada koji ide prema tome da se napravi rezultat. To nam je svima velika želja.”

Dugo ste čekali FIBA-inu dozvolu za nastup za Hrvatsku. Kakav je bio osjećaj prvog nastupa?

“Tri godine sam čekao i u tom periodu nisam igrao ni za jednu reprezentaciju, imao sam i ozljede. Oduvijek sam želio igrati za Hrvatsku, dolazim iz hrvatske obitelji i bilo je samo pitanje vremena. Debitirao sam za seniore uz Hezonju, Bogdanovića, Zupca, Simona… To je bio jako poseban osjećaj, za mene i za moju obitelj. Isplatilo se čekati, cijelo vrijeme sam vjerovao da će se papiri riješiti.”

Livno je dalo puno poznatih sportaša i ljudi među kojima je najpoznatiji nogometni izbornik Zlatko Dalić. U čemu je tajna?

“Dobra voda, ha-ha. I dobri geni. Svi smo dolje radnici, borci, ne odustajemo nikada. To nas baš krasi.”

Rodno Livno napustili ste s 14 i pol godina i otišli u zagrebačku Cedevitu. Koliko je to bilo teško?

“Bio je to velik korak. U mojoj obitelji se nitko nije bavio sportom, ali ja sam uvijek bio živ i aktivan. Počeo sam igrati košarku zbog prijatelja i tako sam zavolio basket. Ostajao bih poslije škole na igralištu, šutirao i to mi je usadilo ljubav prema ovom sportu. Kad sam otišao u Zagreb, napustio sam roditelje i mali grad. Nije bilo lako, ali bilo mi je super. Da moram sve ponoviti, ne bih mijenjao ništa. To mi je promijenilo život i usmjerilo karijeru.”

Put prema NBA ligi vodio vas je i kroz Srbiju, posebno kroz Megu. Koliko vam je to značilo?

“Mega mi je najviše pomogla. Tamo sam najviše radio i bio najfokusiraniji. Rad s Vladom Jovanovićem bio je ključan. On je postavio temelje, a ja sada na to nadograđujem – šut za tri poena, razumijevanje igre. Te tri godine su mi bile ogromna škola. Bilo je teško, ali vrijedilo je svake sekunde.”

Na kojoj se poziciji danas osjećate najugodnije – četvorci ili petici?

“Ove sezone sam prvi put više igrao na četvorci nego na petici. Iskreno, nekad mi je to još malo neobično, ali mislim da se dobro prilagođavam. I dalje sam pick-and-roll igrač, ali mi je zanimljivo što mogu mijenjati stil igre i prilagoditi se različitim petorkama.”

Kako vidite borbu za NBA naslov, posebno na Zapadu i Istoku?

“Oklahoma mi trenutno izgleda najdominantnije, posebno defenzivno. Igraju jako fizički i suci im ne mogu suditi baš svaki kontakt. Imaju nekoliko najboljih obrambenih igrača u ligi. San Antonio je pokazao da može biti konkurentan, ali Oklahoma mi zasad izgleda kao glavni favorit. Na Istoku mi se sviđa New York, igraju fizički i brzo. Ako bi se Giannis ikad trejdao, to bi potpuno promijenilo odnose u ligi.”

Kako vam se čini Cooper Flagg, jedan od najtalentiranijih mladih igrača?

“Jako zanimljiv igrač. Mlad je, ali samopouzdan, odličan atlet, ima dobar šut i razumije igru. U dobroj je situaciji, ima kvalitetne suigrače oko sebe i mislim da se može razviti u vrhunskog igrača, samo da ostane zdrav.”

U NBA-u ste okruženi i drugim Hrvatima. Koliko ste u kontaktu sa Zupcem i Šarićem?

“Jesmo u kontaktu. Najviše se čujem sa Zupcem, nešto manje sa Šarićem jer je dobio bebu. Uvijek je tu pozitivna energija, sprdnja, podrška. Ako mi treba savjet, uvijek ih pitam i odmah su tu.”

Jedva čekate novo okupljanje reprezentacije tijekom ljeta?

“Naravno. Prošlo ljeto je bilo odlično, kemija i atmosfera na vrhunskom nivou. Vjerujem da nas to može nositi i da Hrvatsku možemo vratiti na stare staze slave.”

