Oluja odgodila utakmicu Nuggetsa i Grizzliesa, Kingsi i Pistonsi od 21 sat samo na SK1

NBA utakmica zakazana za danas između Memphis Grizzliesa i Denver Nuggetsa u dvorani FedExForum odgođena je zbog ekstremnih vremenskih uvjeta na području Memphisa.

Utakmica je trebala krenuti od 21 sat na našem SK1 kanalu, ali se danas ipak neće igrati.

Novi termin odigravanja utakmice NBA liga će objaviti naknadno.

Gledatelji Sport Kluba ipak neće izgubiti ništa jer u isto vrijeme na istom kanalu prenosimo utakmicu Sacramento Kingsa i Detroit Pistonsa.

Sacramento Kings vs. Detroit Pistons SK 1 od 21 sat.