NBA na Božić srušio sve rekorde gledanosti

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

NBA liga je zabilježila najveću gledanost na Božić u posljednjih 15 godina s preko 47 milijuna gledatelja, objavila je liga.

Više od 47 milijuna ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama pratilo je barem dio posebnog božićnog programa s pet utakmica koji su emitirali ABC i ESPN , što predstavlja povećanje od 45% u odnosu na prethodnu godinu.

Bio je to najgledaniji “Božić u NBA” u posljednjih 15 godina. Prosječna gledanost po utakmici bila je 5.5 milijuna, a ogled New York Knicksa i Cleveland Cavaliersa je bio najgledaniji sa 6.4 milijuna gledatelja, što ovu utakmicu čini najgledanijom utakmicom na Božić u povijesti NBA lige.

Tradicija je započeta 1947. godine, a od 2008. na Božić se igra pet utakmica raspoređenih od poslijepodneva do ranih jutarnjih sati po europskom vremenu.

NBA liga je postigla rekord i u digitalnom svijetu. Liga je dosegla 1.6 milijardi pregleda svog sadržaja, što predstavlja povećanje od 23% u odnosu na do sada rekordni Božić 2014.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.