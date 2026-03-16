Još jedno veliko priznanje za trenera GSW-a: Postao četvrta osoba iz NBA-a s osvojenim Oscarom

Trener Golden State Warriorsa Steve Kerr dobio je još jedno značajno priznanje u svojoj bogatoj karijeri. Legendarni košarkaš i trener postao je četvrti igrač iz NBA koji je osvojio američku filmsku nagradu Academy Award.

Kerr je bio izvršni producent kratkog dokumentarnog filma All the Empty Rooms, koji je nagrađen Oscarom u kategoriji najboljeg kratkog dokumentarnog filma. Film traje 35 minuta i donosi potresne priče obitelji koje su izgubile djecu u masovnim pucnjavama u Sjedinjenim Američkim Državama.

U središtu filma nalaze se priče televizijskog novinara Steve Hartman i fotografa Lou Bopp, koji su zabilježili kako obitelji čuvaju uspomene na svoju djecu kroz sobe koje su nakon tragedije ostale netaknute.

Tema filma Kerru je posebno bliska jer je njegov otac, Malcolm Kerr, ubijen vatrenim oružjem 1984. godine. Zbog toga trener Warriorsa već godinama javno govori o potrebi strože i razumnije regulacije oružja u SAD-u.

“Nisam sudjelovao u snimanju filma, ali sam iznimno ponosan što sam povezan s tim projektom”, rekao je Kerr. Dodao je da nije dvojio kada je dobio poziv da se uključi u projekt.

“Prije otprilike godinu dana pitali su me bih li želio biti izvršni producent, što je u praksi značilo da podržim film svojim imenom i pomognem u njegovoj promociji. S obzirom na to koliko mi je ta tema važna, odluka je bila jednostavna. Kada sam kasnije pogledao film, bio sam oduševljen koliko je snažan i dirljiv.”

Prije Kerra Oscara su iz svijeta NBA lige osvojili još trojica košarkaša – Kobe Bryant, Stephen Curry i Shaquille O’Neal.