Jokić ne odustaje od MVP nagrade, evo kada se vraća na parket

Jokić je izvan terena od 29. prosinca zbog ozljede koljena, a kako javlja ugledni Shams Charania s ESPN-a, srpski centar planira biti u sastavu za susret koji se igra u noći s petka na subotu.

Denver’s Nikola Jokic – out since Dec. 29 with a knee injury – plans to return tonight against the Los Angeles Clippers at home, sources tell ESPN. Jokic now is in position to also play in Sunday’s showdown vs. Oklahoma City in Denver and be eligible for the season awards. pic.twitter.com/2Y6bncli50 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2026

To znači da bi i dalje mogao konkurirati za svoju četvrtu MVP nagradu, pod uvjetom da ne propusti više od 17 utakmica u sezoni.

Charania dodaje da će Jokić vrlo vjerojatno nastupiti i u nedjelju protiv Oklahome.