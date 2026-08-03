NBA legenda otkrila: ‘Ove godine sam bio na rubu smrti, ne šalim se!’

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AP Photo/Eric Gay via Guliver

Chris Bosh završio je košarkašku karijeru relativno rano, sa samo 32 godine, a dvostruki NBA prvak otkrio je da se i danas suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Bivša zvijezda Toronto Raptorsa i Miami Heata u nekoliko se navrata pokušala vratiti na parket, no zbog krvnih ugrušaka u organizmu to nije bilo moguće.

Zdravstvene poteškoće nastavile su ga pratiti i nakon završetka igračke karijere.

“U siječnju sam imao jednu epizodu. Praktički sam bio na rubu smrti, ali uspio sam se vratiti. Ne šalim se. Doživio sam još jednu plućnu emboliju i proveo tjedan dana u bolnici.

Liječnici su mi rekli da svaki dan uzimam lijekove i toga se pridržavam. Pazim na sebe i redovito pratim svoje stanje. Nisam imao nikakve simptome. Moram živjeti s tim. Mislio sam da je sve iza mene, ali nije. Zato se moram držati svog režima”, rekao je Bosh za Hoopshype.

Nakon sedam sezona u Toronto Raptorsima, Bosh je 2010. godine stigao u Miami Heat zajedno s LeBronom Jamesom te bio dio slavnog “supertima” koji je dvaput osvojio naslov NBA prvaka.