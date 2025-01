Musa i Hezonja upropastili Šamanićev debi za Baskoniju

Podijeli :

Gulliver Images

Euroligaški derbi ACB lige pripao je Real Madridu, koji je ostvario pobjedu protiv Baskonije u Vitoriji. Ovo je bio deseti trijumf Madriđana u sezoni, čime su se popeli na četvrto mjesto ljestvice, s utakmicom manje od Tenerifa, koji ima jednu pobjedu više.

Susret je obilježila ozljeda Markusa Howarda, koji je na početku druge četvrtine nakon sudara s igračem Reala osjetio bol u koljenu. Howard je odšepao do klupe i više se nije vraćao u igru.

Još uvijek nije poznato koliko je ozbiljna ozljeda, ali njegov izostanak mogao bi predstavljati veliki problem za trenera Pabla Lasa, budući da Baskoniju očekuje izuzetno zgusnut raspored. U naredna dva tjedna igraju čak šest utakmica, uključujući tri u Euroligi – gostovanje Virtusu te domaće susrete protiv Olympiakosa i Panathinaikosa.

Real Madrid je tijekom cijelog susreta držao kontrolu, no nije uspio “prelomiti” utakmicu do same završnice. Baskonija je uglavnom bila na jednocifrenom zaostatku, ali nije pronašla način za preokret.

Unatoč Howardovom izostanku, domaći su nastavili pružati jak otpor. U trenutku kada je napustio parket, Real je imao prednost od deset poena (28:18), ali Baskonija je ubrzo smanjila na samo dva poena zaostatka (30:28).

Šest minuta prije kraja utakmice Real je ponovno imao dvoznamenkastu prednost (74:64), no Baskonija nije odustajala. Prišli su na samo četiri poena zaostatka, no zatim je Boldwin promašio šut za tri poena.

Facundo Campazzo je na drugoj strani kaznio njihov promašaj s četiri uzastopna poena (80:72), što se pokazalo ključnim trenutkom. Iako se Baskonija još jednom približila (82:78), Real je uspio zadržati kontrolu i ostvariti pobjedu.

Džanan Musa je odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u dresu Real Madrida. Zabio je 29 poena uz stopostotan učinak u šutu za tri poena (5/5), pet skokova i dvije asistencije, što mu je donijelo impresivan indeks korisnosti (PIR) 38. Musa je bio nezaustavljiv, posebno u ključnim trenucima kada je Real povećavao prednost, vodeći momčad prema pobjedi i osiguravanju mjesta u Kupu kralja. Hrvatski reprezentativac, Mario Hezonja, pridonio je mirnoćom u završnici utakmice. Postigao je ključnu tricu s devet metara, smirujući napore Baskonije za povratak u utakmicu. Njegov pogodak na 22 sekunde do kraja (80-87) praktički je osigurao pobjedu Madriđana. Hezonja je upisao 14 poena, četiri skoka i jednu asistenciju

Luka Šamanić debitirao je za Baskoniju te je u svom debiju imao najviše poena (15) u svojoj ekipi, tome je dodao i jedan skok.

Ovom pobjedom Real Madrid potvrđuje svoju formu u ACB ligi, dok Baskoniju čeka težak raspored u kojem će morati pronaći način za nadoknadu izostanka jednog od ključnih igrača.