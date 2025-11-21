Mijatović objavio popis, evo na koga računa u borbi za Svjetsko prvenstvo!

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice protiv Cipra i Turske na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. održati u Katru.
Nakon što je 18. studenog na mrežnim stranicama FIBA-e osvanuo širi popis igrača za početak kvalifikacija za SP, Mijatović je u petak skratio popis objavivši 14 imena na koje računa na startu kvalifikacija.
Prvu utakmicu hrvatski košarkaši imat će 28. studenog u Osijeku protiv Cipra, a tri dana kasnije slijedi ogled protiv Izraela u Rigi.
Kvalifikacije će se igrati kroz šest termina između studenoga 2025. i ožujka 2027. Hrvatska se u prvom dijelu kvalifikacija nalazi u skupini E zajedno s Njemačkom, Izraelom i Ciprom. Prve tri momčadi iz svake skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti još tri momčadi iz druge skupine, a sve će reprezentacije prenositi rezultate iz prvog kruga.
U drugom krugu svaka će reprezentacija igrati kod kuće i u gostima protiv tri momčadi, a nakon dodatnih šest utakmica po reprezentaciji, prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 27. kolovoza do 12. rujna igrati u Katru.
“S velikim uzbuđenjem i nestrpljenjem očekujemo početak novog ciklusa i nastavak rada i suradnje koju smo započeli ovog ljeta u pretkvalifikacijama. Svjesni smo da je pred nama tek drugi korak prema našem krajnjem cilju. Čekaju nas dva protivnika koja zahtijevaju maksimalnu pozornost, pripremu i angažiranost cijelog stručnog stožera i igrača. Naš pristup ostaje isti, korak po korak, trening po trening i utakmica po utakmica. Možda to ponekad zvuči i dosadno, ali to je jedini ispravan put. Sada smo potpuno fokusirani na dvoboj u Osijeku, kojem se iskreno veselimo i vjerujem da će biti poseban i našim navijačima,” istaknuo je izbornik Mijatović.
“Veseli me što je velik broj igrača s popisa bio s nama prošlog ljeta, kao i povratak igrača koji su se oporavili od ozljeda. Važno je da svi koje pomno prati stručni stožer i Savez imaju zapažene uloge u svojim klubovima, da su u ritmu natjecanja, na visokoj razini i važni kontributori igri svojih momčadi. To je ključ za nastavak i nadogradnju kemije i sustava igre u reprezentaciji,” dodao je.
Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak, 24. studenog u Zagrebu, a dva dana kasnije putuje u Osijek gdje će već u petak, 28. studenog igrati prvu kvalifikacijsku utakmicu protiv reprezentacije Cipra.
POPIS: Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Goran Filipović, Mario Hezonja, Mate Kalajžić, Dominik Mavra, Toni Nakić, Roko Prkačin, Krešimir Radovčić, Michael Ružić, Jaleen Smith, David Škara.
