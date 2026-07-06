Mario Hezonja dobio novog trenera

Španjolski košarkaški stručnjak Pedro Martinez (65) napustio je dužnost trenera Valencije kako bi preuzeo vođenje madridskog Reala s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

U netom okončanoj sezoni Martinez je vodio Valenciju do drugog naslova prvaka Španjolske u klupskoj povijesti te do premijernog nastupa na završnom turniru Eurolige gdje je u polufinalu izgubio upravo od Reala .

Usprkos skromnom proračunu za dovođenje igrača, Valencia je oduševljavala dinamičnim stilom igre što je Martinezu osiguralo i nagradu za trenera godine u Euroligi.

Na klupi Reala Martinez će zamijeniti Sergija Scariola koji je poveo samo jednu sezonu na toj poziciji.