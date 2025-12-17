Legenda NBA lige organizirala zabavu, Zubac bio jedan od rijetkih koji se odazvao

Podijeli :

Početak 21. NBA sezone za Chrisa Paula u dresu Los Angeles Clippersa trebao je označiti emotivan i svečan povratak, no vrlo brzo postalo je jasno da stvari ne funkcioniraju kako je zamišljeno. Umjesto povezivanja s momčadi, iskusni razigravač naišao je na distancu suigrača, a simbol tog zahlađenja postala je njegova Halloween zabava, na kojoj se pojavilo tek nekoliko igrača, prenosi Sportscasting.com.

Napetosti su s vremenom rasle, a dodatne pojedinosti o narušenim odnosima iznijela je novinarka ESPN-a Ramona Shelburne. Prema njezinim navodima, Paul je prvi put otvoreno izrazio nezadovoljstvo klupskom atmosferom u razgovoru s predsjednikom košarkaških operacija Lawrenceom Frankom, dan nakon poraza od Phoenix Sunsa šestog studenog.

Paul je tada istaknuo manjak komunikacije među igračima, posebice u zajedničkom chatu, kao i činjenicu da gotovo ne provode vrijeme zajedno izvan parketa. Frank mu je, međutim, odgovorio bez okolišanja, poručivši da se Paulov način vođenja ne uklapa u ono što momčadi treba te da se njegovo liderstvo doživljava više kao smetnja nego kao pomoć. Istog dana Paul je posljednji put razgovarao s glavnim trenerom Tyronnom Lueom prije nego što ga je klub 2. prosinca udaljio od momčadi.

Gostujući u podcastu Mason & Ireland, Shelburne je dodatno pojasnila kako su Paulovi pokušaji jačanja momčadske kemije izvan terena uglavnom propadali.

Navela je da je Paul u više navrata pozivao suigrače na druženja, uključujući i okupljanje u svom apartmanu tijekom utakmice LA Ramsa te Halloween zabavu, no odaziv je bio gotovo nikakav. Nakon poraza u Utahu, situacija je djelovala još poraznije jer su se, prema njezinim riječima, pojavila tek dvojica ili trojica igrača.

Shelburne je dodala kako su među rijetkima koji su došli bili Bradley Beal i Ivica Zubac. Paul je, kako kaže, želio stvoriti pozitivnu kulturu i preuzeti vodeću ulogu okupljajući momčad kod sebe, organizirajući zajedničke treninge i druženja. No svaki put kad bi pokušao, reakcija suigrača bila je povlačenje i distanca.

Početkom prosinca Clippersi su iznenadili javnost objavom da Chris Paul više nije član momčadi. Jedan od najvećih igrača u povijesti kluba za tu je odluku doznao u ranim jutarnjim satima dok se s ekipom nalazio u Atlanti.

Ubrzo nakon toga, odluku je potvrdio i Lawrence Frank u izjavi za ESPN. „Razilazimo se s Chrisom i on više neće biti dio momčadi. U suradnji s njim tražit ćemo sljedeći korak u njegovoj karijeri“, poručio je Frank.

