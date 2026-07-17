LeBron pred završnim poglavljem karijere: ‘Gdje god da dođem, bit će zabavno’

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AP Photo/Abbie Parr via Guliver

LeBron James uskoro bi trebao odlučiti gdje će nastaviti jednu od najvećih karijera u povijesti NBA lige.

Iako je u 41. godini napustio Los Angeles Lakerse nakon osam sezona, četverostruki prvak ne razmišlja o mirovini i želi još jednom pokazati da može biti važan faktor u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

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“Bez obzira na to gdje završim ove jeseni, biti će zabavno”, poručio je James, koji ulazi u svoju 24. NBA sezonu.

“Nadam se da će me pratiti i navijači i kritičari. Gdje god da dođem, bit će zabavno, radit ću ono što radim najbolje. Motivira me kad mi kažu da više nisam igrač koji donosi prevagu”, dodao je.

James se osvrnuo i na razdoblje u Lakersima, s kojima je 2020. godine osvojio naslov prvaka:

“Proveo sam osam sjajnih godina u Los Angeles Lakersima, jednoj od najpoznatijih franšiza na svijetu. Nedostajat će mi. Veselim se onome što budućnost donosi dok polako ulazim u završnicu svoje karijere.”

Među mogućim destinacijama spominju se njegovi bivši klubovi Miami Heat i Cleveland Cavaliers, dok bi odlazak u Golden State Warriorse ili Minnesotu Timberwolvese značio da bi zaigrao za četvrtu momčad u karijeri.

James iza sebe ima nevjerojatne brojke – rekorder je po broju odigranih sezona (23), utakmica (1622) i poena (43.440). U karijeri je osvojio četiri NBA naslova, dva s Miamijem, jedan s Clevelandom i jedan s Lakersima.

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