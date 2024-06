Hrvatska bez MVP-a ABA lige na Dončića i Giannisa: ‘Umoran je, želi odmor’

Podijeli :

KK Zadar

Hrvatsku košarkašku reprezentaciju uskoro očekuju kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu, a popis izbornika Josipa Sesara za tu akciju izazvao je dosta reakcija.

Najviše su se komentirali oni kojih na popisu nema. U prvom redu Luka Božić, MVP ABA lige i drugu godinu zaredom prvak Hrvatske sa Zadrom.

“Razgovarao sam sa Lukom, koji je izrazio želju da preskoči ove kvalifikacije. Rekao je da je umoran od naporne i duge sezone i da se želi dobro odmoriti”, objasnio je Sesar u razgovoru za Sportski kod.

Božićeva odbijenica i nije neko iznenađenje ako znamo da je ranije imao sukobe ili nesporazume s izbornicima. Prvenstveno s Acom Petrovićem koji je svojevremeno rekao da se Božić ne uklapa u u igru nacionalne vrste, da bi ga svega koji dan nakon te izjave ipak pozvao na okupljanje.

Bjelovarčanin je priznao da su ga i s ljudske strane neke stvari zasmetale u priči oko reprezentacije, ne odavajući imena. Tvrdi kako mu se u prošlosti znalo događati da mu kažu kako će dobiti poziv, ali ga ustvari ne bi dobio.

Iako nikad nije rekao da je zatvorio vrata reprezentaciji, ni pod Sesarom još nije nastupio za nacionalni dres. Lani je u ljeto bio ozlijeđen, a sada uoči nove akcije kaže da mu je potreban odmor.

Na Sesarovu popisu nisu ni Karlo Matković i Luka Šamanić, NBA dvojac.

“Karlo je također ovo ljeto dio Ljetne lige, gdje će se kroz treninge i utakmice pokušati izboriti za ugovor, što je jedna lijepa prilika i neka nova životna situacija. Šamanić se zahvalio na pozivu, tek se oporavio od ozljede i izrazio je želju da se odmori i napravi dobre pripreme za sljedeću sezonu”, otkrio je Sesar.

Izbornik je također rekao i da bi Bojan Bogdanović bio na raspolaganju da je zdrav.

“Bojan nije nikada izjavio da se on oprašta od reprezentacije ili da je to za njega završena priča. Bili smo razgovarali prije te operacije i on je bio za da nam pomogne, iako svi znamo njegov stav prema reprezentaciji i da njegov nastup nikada nije bio upitan, naravno ako je zdrav. Nažalost, sada je otpao i mi se moramo okrenuti igri bez njega i pokušati izvući maksimum iz igrača koje imamo. Ja se nadam da će Bojan kada se oporavi još koju sezonu igrati na vrhunskom nivou, bilo to u NBA ili negdje u Europi”, rekao je Sesar.

Od 2. do 7. srpnja u Pireju Hrvatska u skupini kvalifikacijskog turnira igra sa Slovenijom i Novim Zelandom. U drugoj su grupi domaćin Grčka, Egipat i Dominikanska Republika. Samo najbolja momčad turnira ide u Pariz.