Aco Petrović za SK nakon zlata s Brazilom: ‘Ovakva obrana nikad nije viđena’

Brazilska košarkaška reprezentacija novi je prvak Amerike.

U napetom finalu FIBA AmeriCupa 2025., Brazilci su u Managui svladali vječne rivale Argentinu 55:47, stigavši tako do svoje pete zlatne medalje, ali prve nakon dugih 16 godina. Pobjeda u obrambeno iznimno zahtjevnoj utakmici donijela im je ukupno 12. medalju na kontinentalnom natjecanju, piše fiba.basketball.

Momčad koju s klupe vodi hrvatski stručnjak Aleksandar Petrović tako se vratila na pobjedničko postolje AmeriCupa prvi put nakon 2009. godine. Uz pet naslova prvaka, “Verdeamarela” u svojoj bogatoj povijesti ima i tri srebra te četiri bronce.

Utakmicu je prelomio kapetan Vitor Benite, koji je minutu i 53 sekunde prije kraja pogodio ključnu tricu za vodstvo 55:45. Taj je koš zaustavio nalet Argentine, koja je serijom 7:0 smanjila zaostatak na sedam poena (52:45) i prijetila preokretom. Prethodno je u četvrtoj četvrtini brazilska klupa, predvođena Alexeyem Borgesom, Reynanom Santosom i Beniteom, pokrenula seriju 10:2, kojom je Brazil pobjegao na +14 (52:38) pet minuta prije kraja, stvorivši zalihu koja se pokazala nedostižnom za Argentince.

Razigravač Yago Santos okrunio je sjajan turnir predvodeći Brazil s 14 poena i 5 asistencija u finalu, što mu je donijelo i titulu najkorisnijeg igrača (MVP) natjecanja. Pratili su ga Bruno Caboclo s 11 poena i 7 skokova te Gui Deodato s 9 poena.

