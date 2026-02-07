Kaos u euroligašu: Najveće zvijezde bile za štrajk, trener ih podržao

Prema informacijama francuskih medija, igrači kluba s Azurne obale razmatrali su mogućnost da se ne pojave na prvenstvenoj utakmici protiv Chalona, koji ih je trebao ugostiti u nedjelju. Tu su ideju suigračima iznijeli veterani Nikola Mirotić i Mike James, lideri svlačionice.

Imali su podršku trenera Vassilisa Spanoulisa, koji bi u takvoj situaciji stao iza svojih igrača i vratio se u Grčku do konačnog raspleta neugodne situacije.

Ipak, čini se da se buntovna zamisao neće provesti u djelo. „Kill Bill“ i dvojica ključnih igrača Monaca pokušat će izdržati još neko vrijeme, u nadi da će se strpljenje na kraju isplatiti pozitivnim vijestima.

Vlasnik kluba Aleksej Fedoričev suočava se s problemima financijske likvidnosti, a Kneževina taj problem nastoji riješiti preko kompanije SBM, koja je 64 posto u državnom vlasništvu.

Kako god bilo, košarkaši traže jamstva da će svoja primanja na kraju i dobiti. Zabrinjava činjenica da se imućni Rus i nadležna tijela zasad brane šutnjom, što znači da komunikacija gotovo i ne postoji.

Monaco je nakon pet uzastopnih poraza pao na 10. mjesto ljestvice Eurolige, sa skorom 15-12. U sljedećem kolu ugostit će Baskoniju, a potom će, nakon stanke zbog kupova, na domaćem terenu odmjeriti snage s Maccabijem.