Jusup: Pljesak beogradske publike ima posebnu težinu, toplo mi je oko srca

Košarkaši Zadra priredili su senzaciju pobijedivši Crvenu zvezdu u prvom kolu ABA lige 85:79 u Beogradu.

Utakmicu je komentirao trener Zadra Danijel Jusup.

“Uvijek kad dolaziš u Beograd kod euroligaša moliš Boga da izvučeš živu glavu. Međutim, vidio sam jučer na treningu da su igrači raspoloženi, svježi i imaju samopouzdanje. Igrali smo jako dobro, imali smo problema s agresivnom obranom kad su nas stiskali pa smo teško mogli organizirati svoj napad, osim nekih jednostavnih specijala kojih smo se držali.

Pogodili smo važne šuteve, a kad dobijemo skok vrlo često dobijemo i utakmicu – imali smo 40 prema njihovih 37. U takvom omjeru znamo često i pobijediti. Čestitam suradnicima i igračima, svi su dali doprinos, ovo je velika pobjeda za nas. Moramo ostati s obje noge na zemlji, skromni i pokušati što više utakmica ovako odigrati.

Primijetio sam pljesak publike, bilo mi je toplo oko srca jer znam da je beogradska publika naučena na europsku razinu i da zna prepoznati neke košarkaške vrijednosti. Aplauz u dvorani Aleksandra Nikolića ima posebnu težinu i svima nama je na ponos – puno nam znači“, rekao je Jusup.