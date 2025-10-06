Košarkaši Zadra senzacionalno svladali Crvenu zvezdu na startu ABA lige!

Podijeli :

KK Zadar

Košarkaši Zadra priredili su senzaciju pobijedivši Crvenu zvezdu u prvom kolu ABA lige 85:79.

Crvena zvezda je dobro krenula, ali samo rezultatski. Vodstvo je bilo 8:3, ali već se vidjelo da i dalje ozbiljno škripi kada je u pitanju organizacija igre.

Zadar je odgovorio s tri trice i nizom 11-0 te poveo 17:11. Od tada su gosti bili u konstantnom vodstvu tijekom prvog poluvremena. Iako su znatno pogoršali šut za trice u odnosu na prvu četvrtinu (5/10, u drugoj 2/8), Zadar nije ispustio razliku, jer je Zvezda očajno igrala u napadu.

Zadar su do pobjede predvodili Vladimir Mihailović s 21 poenom, Karlo Žganec s 18 te Beau Beech koji je ostvario double-double učinak sa 17 poena i 10 skokova. Dvoznamenkast je još bio i Borna Kapusta s 10 poena. Kod protivnika je Semi Ojeleye ubacio 15 uz 10 skokova, a Ebuka Izundu 15 uz sedam skokova.

Ovo je bio 47. susret između Zadra i Crvene zvezde te tek 14. pobjeda hrvatske momčadi.