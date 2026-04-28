Još jedan triple-double dijeli Jokića od povijesti

(AP Photo/David Zalubowski) via Guliver Image

Nikola Jokić je u petoj utakmici doigravanja između Denvera i Minnesote upisao 221. triple-double u karijeri, čime se izjednačio s Russellom Westbrookom na vječnoj listi NBA lige.

Nakon tri, makar za njegove standarde, prilično skromne partije, Jokić je u noći s ponedjeljka na utorak odigrao utakmicu koja će se pamtiti.

S 27 poena, 16 asistencija i 12 skokova, srpski centar zabilježio je drugi triple-double u ovogodišnjem doigravanju i svakako bio najzaslužniji za drugu pobjedu svog tima u seriji protiv Minnesote.

Budući da su Westbrookovi Sacramento Kingsi odavno na godišnjem odmoru, Somborac bi već ovog proljeća mogao postati igrač s najviše triple-doubleova u povijesti NBA lige – dovoljna mu je još jedna utakmica s troznamenkastim učinkom u tri statističke kategorije.

Kada se računaju samo utakmice doigravanja, Jokić je trenutačno s 22 triple-doublea treći na vječnoj listi. Ispred njega su samo Magic Johnson (30) i LeBron James (28).