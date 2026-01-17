Jokić ponovno u fokusu, seli u drugu ekipu?

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić ponovo je u centru NBA glasina.

Trostruki MVP NBA lige i lider Denver Nuggetsa, ponovo se našao u fokusu američkih medija.

NBA insajderi navode da je Nikola Jokić jedna od glavnih meta Miami Heata za sezonu 2027/28, što je informacija koja je brzo odjeknula širom košarkaške javnosti. Priču je ponovo aktivirao ugledni ESPN, koji se detaljno bavi analizom NBA lige, a Jokić je spomenut u dijelu teksta posvećenom Memphis Grizzliesima i situaciji oko Ja Moranta.

Prema njima Miami je ranije razmatrao mogućnost da dovede Ja Moranta, kojeg se Memphis navodno želi riješiti, ali od te ideje se, barem zasad, odustalo.

Razlog za to leži u pažljivom planiranju budžeta i izbjegavanju poteza koji bi mogli ugroziti “salary cap” za sezonu 2027/28, kada bi se na tržištu mogla pojaviti imena najvećeg kalibra.

“Memphis razmatra trade Moranta, a interes je mlak, kao što je bio slučaj Atlante i Traea Younga. Miami Heat bio je ocijenjen kao potencijalna destinacija za Moranta, ali u franšizi su fokusirani da izbjegnu trošenje novca zbog sezone 2027/28. Tada bi, recimo, igrači poput Giannisa Antetokounmpa, Nikole Jokića i Donovana Mitchella mogli postanti neograničeni slobodni agenti. Zato je vrlo malo vjerovatno da će Miami odstupiti od tog plana i krenuti po potpis Moranta”, piše ESPN.

Ovo nije prvi put da američki mediji sele Jokića na Floridu, jer već godinama postoji teorija da bi, ukoliko ikada odluči napustiti Denver, Miami mogao biti jedna od najrealnijih opcija.