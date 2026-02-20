Iznenađenje u Srbiji: Mega razbila Partizan u polufinalu Kupa

Podijeli :

Cordon Press via Guliver

Košarkaši Partizana eliminirani su u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. Bolja od crno-bijelih u Nišu bila je Mega rezultatom 80:58.

Mega je u ranoj fazi utakmice povela. Momčad koju kao trener vodi Vule Avdalović do preokreta je došla suradnjom bekovske linije i centara, koji su eksploatirali lošu obranu Partizana, prije svega u zaštiti svog reketa.

U drugoj četvrtini Partizan je zaigrao znatno bolje i uspio se vratiti u egal.

Centar crno-bijelih Bruno Fernando bio je predvodnik tog naleta, dok je Mega koševima Luca ponovno uspjela pobjeći iz izjednačenja.

Mega je serijom 6:0 otvorila drugo poluvrijeme, a u ostatku treće četvrtine i jedni i drugi imali su velikih problema u organizaciji napada i šutu s vanjskih pozicija – što je bilo često rješenje u napadu jer su se i jedni i drugi dodatno posvetili obrani svojih reketa.

Tricama Drezgića i Đulovića stekla je dvoznamenkastu prednost nakon pola sata igre, a na početku četvrte četvrtine utakmica je prekinuta. Razlog je bio pogrdno skandiranje navijača Partizana upućeno predsjedniku KSS-a Nebojši Čoviću i njegovoj obitelji.

Utakmica je nastavljena nakon oko 50 minuta stanke, a u nastavku crno-bijeli nisu pokazali ni dovoljno volje ni vještine da se adekvatno suprotstave suparniku.

Mega je zato uvjerljivo slavila i zakazala finale s Crvenom zvezdom, koje je na rasporedu u subotu od 20.30 sati.