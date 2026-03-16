Hrvatske košarkašice protiv Makedonije završavaju prvi krug kvalifikacija za SP

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija u utorak s početkom u 18 sati gostuje kod Sjeverne Makedonije, u posljednjem kolu skupine F prvog kruga kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine.

Nakon pet odrađenih utakmica Hrvatska ima omjer 3-2, baš kao Grčka i Danska. Posljednja na ljestvici je Sjeverna Makedonija s jednom pobjedom i četiri poraza.

Kapetanica Ana-Marija Begić uoči utakmice ističe kako reprezentacija želi pozitivno reagirati nakon poraza u Danskoj i kvalifikacije zaključiti na najbolji mogući način.

“Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Igramo u gostima i znamo da nas čeka dobra atmosfera i motiviran suparnik, ali naš fokus mora biti prije svega na našoj igri. Nismo zadovoljni rezultatom u Danskoj i svjesni smo da možemo i moramo puno bolje. Upravo zato želimo na ovoj utakmici pokazati pravo lice, biti čvršći u obrani, kontrolirati skok i igrati našu igru. Respektiramo suparnice, ali vjerujemo u svoju kvalitetu i želimo ovaj kvalifikacijski ciklus završiti pobjedom i s dobrim osjećajem“, rekla je Begić.

Sličnog razmišljanja je i izbornik reprezentacije Stipe Bralić koji također naglašava kako je cilj zaključiti kvalifikacije pobjedom.

“Ostala nam je još posljednja utakmica u skupini. Iako smo pobjedom protiv Grčke već osigurali prolaz u drugi krug kvalifikacija, želja nam je ovaj ciklus zaključiti pobjedom i, ako bude moguće, završiti među prve dvije reprezentacije u skupini, iako to u konačnici ne mijenja puno. Unatoč velikom broju izostanaka i ozljeda, potrudit ćemo se odigrati što bolju utakmicu i doći do pobjede“, naglasio je hrvatski izbornik.

U drugi krug kvalifikacija plasirat će se pobjednici svih sedam skupina, drugoplasirane ekipe te tri najbolje trećeplasirane. Hrvatska je već osigurala nastavak kvalifikacija, no pozitivan rezultat u Skopju bio bi idealan način za završetak ovog kvalifikacijskog ciklusa.

Drugi krug kvalifikacija igrat će 24 reprezentacije, 17 reprezentacija iz prvog kruga te sedam iz kvalifikacijskih turnira za Svjetsko prvenstvo 2026.: Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Španjolska i Turska.

U drugom će krugu reprezentacije ždrijebom biti podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Igrat će se u kvalifikacijskim prozorima u studenom 2026. i veljači 2027., pri čemu će svaki ciklus ponovno sadržavati po tri natjecateljska dana. Po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će plasman na Europsko prvenstvo 2027., uz četiri reprezentacije koje su kao domaćini već izravno kvalificirane, a to su Belgija, Finska, Litva i Švedska.