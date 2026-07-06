Hrvatska razbila Izrael i s prvog mjesta ide u drugu fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Hrvatska je u ponedjeljak navečer u Osijeku igrala šestu i posljednju utakmice prve faze kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine. Na domaćem parketu su izabranici Tomislava Mijatovića ugostili trećeplasirani Izrael te su slavili sa 103:75.

U prvoj četvrtini Hrvatska je bila dominantna protiv Izraela. U jednom trenutku vodili su s +15 (19:4) da bi nakon prvih 10 minuta bilo +13 (25:12) za momčad Tomislava Mijatovića. Najbolji pojedinac u prvoj četvrtini bio je Dario Šarić sa sedam poena, sedam skokova i dvije asistencije.

Ništa lošija Hrvatska nije bila ni u drugom periodu susreta. Prednost je u jednom trenutku narasla na +21 (47:26) da bi Izrael serijom 5:0 smanjio zaostatak na poluvremenu na +16 (47:31). Nakon prvih 20 minuta za Hrvatsku je najučinkovitiji bio Mario Hezonja s 10 poena, devet skokova i četiri asistencije, a pratio ga je Šarić s devet poena, sedam skokova i tri asistencije.

Treća četvrtina donijela je novo dobro izdanje Hrvatske koja je u posljednjih deset minuta ušla s prednošću od +23 (74:51). U tom trenutku je najbolji hrvatski igrač bio Ivica Zubac s 18 poena devet skokova i četiri asistencije. Svoju dobru partiju nastavio je i Šarić koji je imao 14 poena, devet skokova i četiri asistencije.

Dominacija Hrvatske nastavila se i u posljednjem periodu gdje je Hrvatska stigla i do više od 30 poena razlike. Na kraju je susret završio sa 103:75 za Hrvatsku koja je upisala vrijednu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Najbolji u pobjedi bio je Zubac s 18 poena i 10 skokova dok je Šarić skupio 17 poena i 11 skokova. U redovima Izraela najbolji je bio Yam Madar s 21 poenom.

Hrvatska je skupinu s Njemačkom, Izraelom i Ciprom završila na prvom mjestu s omjerom 5-1, koliko ima i Njemačka, ali Hrvatska ima bolju poen-razliku u međusobnim okršajima. Tako su Hrvatska i Njemačka napravile veliki korak prema plasmanu na Mundobasket 2027. godine. Uz Izrael su prošli u drugu fazu gdje se križaju s reprezentacijama Poljske, Nizozemske i Latvije.

Tamo je Poljska na omjeru 6-0, Latvija na 3-3, a Nizozemska na 2-4. Iz te druge faze će na Svjetsko prvenstvo proći tri najbolje reprezentacije. Mundobasket će se održati u Kataru od 27. kolovoza do 12. rujna 2027. godine, a na turniru će sudjelovati 32 reprezentacije.