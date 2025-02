Izbornik Sesar: Tužan sam, tih pet minuta u Sarajevu je odredilo sve

Podijeli :

Fiba.basketball

U posljednjoj utakmici kvalifikacija za EuroBasket 2025 Hrvatska je na gostovanju u Nikoziji pobijedila Cipar rezultatom 104:67.

Nakon što su prva četiri hrvatska napada završila tricama (po dvije Jaleen Smith i Mario Hezonja) bilo je jasno kako će utakmica biti jednosmjerna ulica. Individualna kvaliteta Marija Hezonje je stršala, skakačka nadmoć donijela je Hrvatima već u prvoj četvrtini tri posjeda lopte više, što je uz dvije trice Dominika Mavre bilo dovoljno za +12 nakon deset minuta igre (26:14).

Nadahnuti Mavra drugu je četvrtinu otvorio asistencijom za Krešimira Ljubičića, a potom povezao pet poena za 33:17 u 14. minuti igre. Dvije minute kasnije bilo je 41:17. Hezonja je zabio dvije trice, a David Škara dva bacanja za visokih +24. Na poluvremenu je bilo 48:25 uz 17 poena, 5 skokova i 5 asistencija Marija Hezonje te 11 poena, 4 skoka i 3 asistencije Dominika Mavre.

Upravo je nakon njegove četvrte trice Hrvatska u 25. minuti otišla na +30 (63:33), a u posljednju četvrtinu ušlo se s rezultatom 74:43. U tom trenutku Hezonja je bio na 28 poena, 9 skokova i 6 asistencija. Izbornik Josip Sesar nakon toga više je prostora u igri dao igračima s klupe. No to nije promijenilo odnos snaga na parketu. Štoviše, prednost je narasla prvo do +39 nakon prvih poena u reprezentativnom dresu Antonija Sikirića (87:48), a potom i do 40 (99:59). Završilo je sa 104:67.

Hrvatska je imala sjajnih 50 posto šuta za tri poena (17/34), prednost u skoku (41:34) te 13 asistencija više od Cipra (34:21).

Mario Hezonja se vratio u igru sredinom posljednje četvrtine i nastavio svoju sjajnu izvedbu te utakmicu završio s 40 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Dominik Mavra je uz 14 poena imao 4 skoka i 5 asistencija, a Krešimir Ljubičić uz 13 poena, 7 skokova i 3 asistencije.

Izbornik Josip Sesar nakon utakmice je rekao:

“Za vrijeme utakmice bio sam iskreno tužan. Kada vidim kako igramo i način na koji igramo, sjetim se utakmice u Zadru s Francuzima koju smo izgubili samo tri razlike od momčadi koja je igrala finale Olimpijskih igara… Mislim da je to zadovoljavajuće i da smo napravili puno dobrih stvari od kada sam preuzeo reprezentaciju, od tih pretkvalifikacija do ova dva ljetna turnira. Čak i u ovim kvalifikacijama za EuroBasket smo imali dobre momente i igrali dobro, ali tih pet minuta protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu je sve odredilo i zatvorilo nam put. Što se tiče ove utakmice, odigrali smo dobro i sa stavom. Nije dečke trebalo posebno motivirati, rekao sam im na treningu samo jednu rečenicu, a to je da se svaka utakmica za reprezentaciju igra na nivou i kao da je finale. Odradili su to sjajno. Sačuvali su ponos i pokazali da i u situaciji kada nije dobro mogu dobro reagirati. Ovim prozorom, kada seciramo ove dvije utakmice s Francuskom i Ciprom, možemo biti jako zadovoljni kako smo igrali i kako smo se prezentirali. U Jazinama nismo imali ni sreće pogoditi neke šuteve. Zadovoljan sam sa svim što smo radili osim s onih pet sarajevskih minuta.”

Utakmicu je prokomentirao i reprezentativac Mateo Drežnjak:

“Ušli smo odmah jako u utakmicu, znali smo da može biti problema ako se opustimo. Završili smo utakmicu i kvalifikacije dostojanstveno. Šteta zbog ova dva prijašnja poraza. Ali, što je tu je. Svako zlo za neko dobro.”