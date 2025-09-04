VIDEO / Reprezentacija BiH pobijedila Gruziju i izborila osminu finala Eurobasketa

Podijeli :

Bosna i Hercegovina porazila je Gruziju s 84: 76 i tako su izborili osminu finala Eurobasketa. Nekoliko puta je BiH imala dvoznamenkastu prednost, ali bi se Gruzija serijama priključila. Na kraju su ipak uspjeli očuvati prednost te su izborili važno slavlje i prolaz u sljedeću fazu.

Nije bilo sve bajno za BiH na prvenstvu. Nakon gruzijske pobjede nad Španjolskom znali su da moraju imati jedan skalp, a oni su napravili dva. Prvo su šokirali Grčku, a sada su, unatoč tome što nisu bili favoriti protiv Gruzije, uspjeli doći do slavlja.

Ključan u pobjedi bio je Jusuf Nurkić koji je ostvario “double-double” s 15 poena i 12 skokova. Dobru partiju imao je BiH Amerikanac John Roberson također s 15 poena. Gruziji nije pomogao ni Sandro Mamukelashvili s 20 poena i Kamar Baldwin s 18.

Tako je BiH s omjerom 3-2 izborila osminu finala. Ako Španjolska ne pobijedi Grčku, tamo će otići kao trećeplasirani te bi igrali protiv drugoplasirane ekipe iz skupine D. Ako Španjolska slavi, onda BiH igra protiv prvoplasiranog iz grupe D.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.