Francuzi žele organizirati još jedno veliko natjecanje: ‘Mnogo toga nam ide u prilog’

Podijeli :

Juliana Arias Ãvila/Ato Press/IMAGO GERAL via Guliver Image

Francuski košarkaški savez (FFBB) mogao bi se kandidirati za domaćina Svjetskog prvenstva košarkaša 2031., izjavio je u srijedu za AFP predsjednik te organizacije Jean-Pierre Hunckler, rekavši da se trenutačno radi na procjeni tog projekta.

“Nalazimo se u analitičkoj fazi, jer će pojedinosti oko same kandidature biti objavljene sredinom siječnja sljedeće godine. Zainteresirani smo za podnošenje kandidature, ali moramo sagledati ekonomsku isplativost. Radi se o visokim iznosima proračuna, a potrebno je pribaviti suglasnost i jamstva od partnera iz privatnog i javnog sektora”, sažeo je predsjednik FFBB-a.

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) će prijave kandidata početi zaprimati od travnja sljedeće godine, a domaćin će biti odabran u ožujku 2027., pola godine prije početka sljedećeg Svjetskog prvenstva kojem će domaćin biti Katar.

VIDEO / Nova senzacija na Eurobasketu! Gruzija izbacila Francusku u osmini finala Srpski košarkaški savez objavio ime novog reprezentativnog izbornika

Hunckler je istaknuo da se radi o vrlo velikom i značajnom sportskom događaju, koji predstavlja velik organizacijski izazov, jer će na njemu sudjelovati 32 momčadi, koje će ukupno odigrati 92 utakmice, što je triput više nego tijekom olimpijskog košarkaškog turnira.

“Razmišljamo o kandidaturi, jer Francuska nikad nije bila domaćin Svjetskog prvenstva za košarkaše. Mnogo toga nam ide u prilog. Stav je Međunarodne košarkaške federacije da, ako jedna europska država može organizirati to natjecanje, onda je to Francuska. Iza nas su euforične Olimpijske igre u Parizu, gdje je 10% svih prodanih ulaznica bilo za košarkaške utakmice, koje je gledao 1,1 milijun ljudi – to je kolosalno”, istaknuo je predsjednik FFBB-a.

Dodao je da, po pitanju infrastrukture, “Francuska, srećom, ima kvalitetne dvorane”, ali je istaknuo zabrinutost kad je riječ o hotelskom sektoru. Prema Huncklerovim riječima, postoji “nedostatak velikih hotelskih lanaca” koji bi mogli odgovoriti na velike zahtjeve, kad su u pitanju količina i kvaliteta smještajnih kapaciteta.

“Gruba je procjena da će samo igrači i osoblje reprezentacija ostvariti oko 18.000 noćenja. Tome treba dodati i potrebe smještaja za organizatore i Međunarodnu košarkašku federaciju. Velik je to izazov.”

Huncklerova je procjena da će u konkurenciji za domaćina Svjetskog prvenstva 2031. biti barem dvije, a možda i tri kandidature.

Francuski košarkaši su aktualni dvostruki olimpijski doprvaci (2021. i 2024.), a na svjetskim prvenstvima su osvojili dva brončana odličja, 2014. u Španjolskoj i 2019. u Kini. Na ovogodišnjem EuroBasketu su ostali bez plasmana u četvrtfinale, izgubivši u osmini finala od Gruzije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.