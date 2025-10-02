VIDEO / Partizan stigao do prve pobjede, Zvezda do drugog poraza u Euroligi

Pred punom Arenom u Beogradu momčad Željka Obradovića pokazala je znatno bolju igru u obrani, dijelu igre za koji je trener naglasio da je najviše „škripao“ u UAE – barem do posljednje četvrtine. U završnici je Partizan, koji je u jednom trenutku vodio i s 20 razlike, dopustio Milanu da se vrati u susret te je ostao bez centra Tyrica Jonesa i krilnog centra Jabarija Parkera. Ipak, gosti predvođeni Ettoreom Messinom nisu iskoristili svoje prilike, a na kraju je srpski reprezentativac Marko Gudurić promašio šut za pobjedu uz zvuk sirene.

Uglavnom, svi igrači Partizana pokazali su želju i energiju, posebno u obrani, a u napadu su se istaknula dva imena – Sterling Brown i Carlik Jones.

Brown je ubacio 20 poena (šut 7/10 iz igre, 3/5 za tri, 3/4 slobodna bacanja), uz četiri skoka i dvije asistencije. Posebno se istaknuo na samom startu kada je već nakon četiri i pol minute bio dvoznamenkast.

Jones je dodao 15 poena (6/12 iz igre, 3/3 za tri, 0/2 slobodna bacanja) uz pet asistencija, od kojih su neke bile vrlo atraktivne. Dvoznamenkasti su kod Partizana bili još Isaac Bonga (uz šest skokova) i Parker s po deset poena.

Kod Milana najbolji je bio Shavon Shields s 21 poenom i četiri skoka, dok je Armoni Brooks držao Talijane u igri s 12 poena. Toliko je ubacio i Gudurić (šut 4/8 iz igre, 2/6 za tri, 2/2 slobodna bacanja), a uz to je upisao osam asistencija.

Crvena zvezda doživjela je drugi uzastopni poraz u Euroligi – ovog puta u Münchenu protiv Bayerna rezultatom 97:88. Iako su crveno-bijeli na krilima odličnog šuta za tri poena imali +5 na poluvremenu, uslijedio je potpuni raspad u trećoj četvrtini.

Bayern je u tom periodu dominirao skokom u napadu, osvajao sve ničije lopte, dok je Zvezda serijom izgubljenih lopti (ukupno 15) praktički predala momentum domaćinu. Ključni čovjek susreta bio je Andreas Obst s nevjerojatnih 31 poenom (9/16 za tri). Uz njega su dvocifreni bili i Isaiah Mike (11) te Vladimir Lučić (10).

Kod Zvezde je najefikasniji opet bio Jordan Nwora s 27 poena, dok su ga pratili Miller-McIntyre (18), Chima Moneke (15) i Tyson Carter (13).

Trener Janis Sferopoulos nakon utakmice je istaknuo:

„Razgovarao sam s igračima u svlačionici – trudili su se, ali na pogrešan način. Moramo biti puno bolji u obrani.“

Zvezda je otvorila utakmicu serijom pogođenih trica (8/13 u jednom trenutku) i najvećom prednošću od +9, ali je u drugom poluvremenu sve stalo. Bayern je preuzeo vodstvo sredinom treće dionice, nakon asistencije Stefana Jovića iza leđa za Lučića (67:66), a zatim je uslijedio potop. Izgubljene lopte i promašaji Nwore i Miller-McIntyrea omogućili su Nijemcima lagane poene i odlazak na dvoznamenkastu prednost koju više nisu ispustili.

Crveno-bijeli sada okreću fokus na ABA ligu, gdje ih već u ponedjeljak čeka ogled sa Zadrom, dok u Euroligi sljedeći petak gostuju kod Fenerbahçea u Istanbulu.

