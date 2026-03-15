VIDEO / Džeko dva dana prije 40. rođendana zabio, ali i zaradio izravni crveni!

BiH napadač Edin Džeko ponovno je zabio za Schalke. U utakmici 26. kola 2. Bundeslige protiv Hannovera Džeko je loptu u mrežu poslao u 29. minuti za vodstvo Schalkea 1:0, a na 2:0 je u 38. povisio Karaman u 38. Džeko za dva dana puni 40 godina, a ovo mu je šesti gol u osam nastupa, a ima i tri asistencije.

A igra za Džeku bila je završena u 52. minuti zbog neopreznog starta na Chakrounu. Džeko je visoko podignuo nogu u borbi za loptu, ali je ta noga završila na prsima protivnika.

Hannover je nakon crvenog kartona Džeke uspio zabiti dva gola, strijelci za konačnih 2:2 bili su Nawrocki u 82. i Pichler u 98. minuti.

Schalke je prva momčad druge Bundeslige s 51 bodom, dva manje ima Darmstadt, a tri manje ima Elversberg.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.