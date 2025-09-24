Objavljeni najveći ugovori Eurolige: Srpski playmaker najplaćeniji, Hezonja izvan top 10

Euroleague 24. ruj 202517:42 0 komentara
xAlbertoxGardinx via Guliver

U košarkaškoj Euroligi ovog su se ljeta obarali financijski rekordi, a Mario Hezonja nije na ažuriranom popisu desetorice najplaćenijih košarkaša.

Košarkaški portal Eurohoops je objavio tradicionalnu listu najvećih ugovora u Euroligi, a ovogodišnje izdanje donijelo je povijesni presedan – čak devet od deset igrača zarađuje više od 2.5 milijuna eura neto godišnje. Nakon ljeta rekordne potrošnje, prosječna plaća u elitnom europskom natjecanju procjenjuje se na oko 850 000 eura.

Na vrhu je Vasilije Micić s ugovorom u Hapoel Tel Avivu vrijednim 4.8 milijuna eura po sezoni, dok ga slijedi Kendrick Nunn (Panathinaikos) s 4.5 milijuna. Treći je Saša Vezenkov iz Olympiacosa s 3.5 milijuna eura, a u Top 5 ulaze i Shane Larkin (Anadolu Efes) te Džanan Musa, koji je prelaskom u Dubai BC gotovo udvostručio plaću.

Najveći rast bilježe klubovi iz Grčke i Izraela – Panathinaikos ima tri igrača među deset najplaćenijih, dok je Hapoel s Micićem i Bryantom potvrdio status novog financijskog giganta. S druge strane, zbog visokih poreza, iz Španjolske je na listi samo Realov centar Walter Tavares.

Najplaćeniji hrvatski košarkaš u Euroligi je Mario Hezonja. Igrač Real Madrida zarađuje oko 2.2 milijuna eura godišnje i nalazi se tik ispod Top 10.

TOP 10 NAJPLAĆENIJIH KOŠARKAŠA EUROLIGE
  1. Vasilije Micić – 4.8 milijuna €
  2. Kendrick Nunn – 4.5 milijuna €
  3. Saša Vezenkov – 3.5 milijuna €
  4. Shane Larkin – 3.2 milijuna €
  5. Džanan Musa – 3.0 milijuna €
  6. Evan Fournier – 2.7 milijuna €
  7. Mathias Lessort – 2.7 milijuna €
  8. Kostas Sloukas – 2.6 milijuna €
  9. Mike James – 2.55 milijuna €
  10. Walter Tavares – 2.3 milijuna €
  11. Elijah Bryant – 2.3 milijuna €

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)