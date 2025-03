Komentator SK kojem je skandirala dvorana: ‘Bio mi je to najteži prijenos u karijeri’

Podijeli :

Crvena zvezda je u petak, nakon velike borbe, izgubila od Reala u Beogradu, ali su navijači crveno-bijelih unatoč porazu uputili posebne ovacije osobi koju iznimno cijene.

Nisu to bili ni igrači ni članovi stručnog stožera prvaka Srbije, već – komentator Sport Kluba, Darko Plavšić.

Brojni navijači Zvezde okupili su se ispred komentatorske pozicije u Beogradskoj areni i pozdravili Plavšića, koji je u tim trenucima bio vidno emotivan.

Jutro poslije, u emisiji Jutro SK, Darko je o cijeloj situaciji razgovarao s voditeljicom Jelenom Lukić. Rijetko se događa da komentator dobije toliku podršku i priznanje od navijača jednog kluba.

VIDEO / Kraj jedne ere: Legendarni komentator u suzama nakon skandiranja cijele dvorane

“Možda je to bio i najteži prijenos u mojoj karijeri. Uvijek govorim da su vječiti derbiji najteži za komentiranje jer zahtijevaju najveću koncentraciju. No, u ovakvim situacijama ni koncentracija ne pomaže mnogo jer se na neke stvari ne možeš pripremiti. Ono što se dogodilo nakon utakmice, dok je prijenos još trajao, bilo je nešto što nisam mogao očekivati. To je bio trenutak čiste, iskrene emocije – onakve kakvu i ja nastojim prenositi radeći ovaj posao. Drago mi je što su ljudi to prepoznali. Naravno, nikada to neću zaboraviti”, rekao je Darko Plavšić u beogradskom studiju Sport Kluba.

