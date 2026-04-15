Četiri kluba premašila ograničenje plaća u Euroligi, evo tko prednjači u prekršaju

Podijeli :

xEibner-Pressefoto JennixMaulx EP_JML via Guliver

Panathinaikos, Olympiakos, Anadolu Efes i Hapoel Tel Aviv prekoračili su dozvoljene financijske limite u Euroligi za ovu sezonu, objavila je španjolska Marca.

Euroliga je ove sezone prvi put uvela pravila financijske ravnoteže, svojevrsni ‘salary cap’, po uzoru na NBA, a potpuna primjena sustava planirana je od sezone 2027/28.

Prema financijskom izvještaju u ovoj sezoni najviše su dozvoljene limite prekoračili Panathinaikos, Efes, Hapoel Tel Aviv i Olympiakos.

Najveći iznos kompenzacije morat će platiti Panathinaikos, nešto više od tri milijuna eura. Efes će izdvojiti više od milijun, Hapoel gotovo milijun, a Olympiakos oko 300.000 eura.

Kao prijelazna mjera, za sezone 2025/26. i 2026/27. financijske kazne su ograničene na maksimalno 10 posto ukupnih plaća igrača.

Ukupan iznos kazni, nešto veći od 5.4 milijuna eura, bit će ravnomjerno raspoređen na 15 klubova koji su ispunili financijske kriterije, što znači da će svaki od njih dobiti oko 362.500 eura.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Jedina ekipa koja neće dobiti dio sredstava je francuski Asvel koji nije ispunio minimalne financijske uvjete, kasnio je s isplatama tijekom sezone i nije na vrijeme dostavio potrebnu dokumentaciju.