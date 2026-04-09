Embiid mora na operaciju: Upalilo mu se slijepo crijevo

(AP Photo/Nell Redmond) via Guliver Image

Loše vijesti stigle su iz Houstona gdje se trenutačno nalazi momčad Philadelphia 76ersa.

Kako javljaju ligaški izvori, Joel Embiid, MVP NBA lige iz 2023. godine, osjećao se loše danas te je otpao za utakmicu s Houston Rocketsima. Međutim, nije to jedini problem. Američkom košarkašu kamerunskih korijena dijagnosticirali su upalu slijepog crijeva te će on kasnije danas biti operiran u Houstonu.

Embiid će tako propustiti dvije uzastopne utakmice u NBA ligi, protiv Houstona i Indiana Pacersa. Pitanje je hoće li Embiid biti spreman za nastavak sezone jer operacija slijepog crijeva iziskuje oporavak između tri i šest tjedana.

Philadelphia se trenutačno nalazi na osmom mjestu NBA lige te love prolazak u play-off koji im bježi samo jednu pobjedu (Toronto Raptorsi). U slučaju da završe na sedmom ili osmom mjestu morat će odigrati barem jednu utakmicu u play-inu. Ako izgube u toj prvoj utakmici, onda bi ih čekala utakmica protiv pobjednika susreta između devete i 10. ekipe lige.