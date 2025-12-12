Dvostrukom NBA finalistu dijagnosticiran karcinom mozga

„Prije nekoliko mjeseci moja je obitelj objavila kratko priopćenje da imam tumor na mozgu. Bilo je jednostavno, ali namjerno neprecizno, kako bi se zaštitila moja privatnost dok nisam bio sposoban govoriti u svoje ime“, započeo je 47-godišnjak za ESPN.

Do najsitnijih detalja pojasnio je neobičnost svoje bolesti. Razvija se vrlo brzo, a dodatno ju otežavaju i oblik tumora, kao i činjenica da mu klasična kemoterapija ne može pomoći.

„Liječim se u klinici u Singapuru koja nudi ciljanu kemoterapiju, odnosno mehanizam koji se ponaša kao trojanski konj, tražeći proteine koji postoje samo u glioblastomima“, pojasnio je Collins i naveo da je sretan što ima sredstava za borbu.

Collins je visok 213 cm i isticao se snagom u reketu i postavljanjem blokova. Doprinosio je igri momčadi za koje je igrao, iako nije imao posebno zapaženu statistiku.

U dresu prve momčadi koja ga je 2001. izabrala kao 18. izbor na draftu, igrao je finalne serije 2002. i 2003. godine, a branio je i boje Memphisa, Minnesote, Atlante, Bostona i Washingtona. Kasnije se vratio u Netse, koji su tada već preselili u Brooklyn, kako bi još jednom zaigrao.