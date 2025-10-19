Durant produžio ugovor s Rocketsima i oborio rekord LeBrona Jamesa!

Podijeli :

Zvijezda Houston Rocketsa Kevin Durant pristao je na produženje ugovora na dvije godine vrijedno 90 milijuna dolara, uz opciju igre i za sezonu 2027./28., potvrdio je njegov poslovni partner i izvršni direktor Boardrooma Rich Kleiman za ESPN u nedjelju.

Durant je bio kvalificiran za maksimalno produženje ugovora u iznosu od 120 milijuna dolara na dvije godine, ali je razumio da će, birajući Rocketse kao željenu destinaciju za razmjenu, morati žrtvovati dio novca – u ovom slučaju oko 30 milijuna dolara – kako bi omogućio dugoročnu suradnju i ostavio klubu veću fleksibilnost u izgradnji momčadi.

Ima 37 godina i sada drži rekord za najveću ukupnu zaradu u povijesti NBA lige, s 598,2 milijuna dolara temeljenih na trenutnim i budućim plaćama, čime je prestigao LeBrona Jamesa (583,9 milijuna dolara). Ove sezone Durant zarađuje 54,7 milijuna dolara, a sada mu ugovor ukupno vrijedi još tri godine i 144,7 milijuna dolara.

Rocketsi su Duranta doveli u srpnju kao dio najveće razmjene u povijesti NBA-a, povijesnog posla sedam klubova u kojem su Jalen Green, Dillon Brooks, 10. izbor drafta Khaman Maluach te izbori druge runde Rasheer Fleming i Koby Brea poslani u Phoenix Sunse. Dovođenjem Duranta, Rocketsi, prošlosezonski drugi nositelj Zapadne konferencije, postali su legitimni kandidati za NBA naslov, uparivši dvostrukog prvaka i dvostrukog MVP-a finala s mladim zvijezdama Alperenom Şengünom i Amenom Thompsonom.

