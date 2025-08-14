Drama u susjedstvu uoči EP-a: Izbornik izbacio Dragića, brat ga optužio da laže, a javila se i supruga

Drama u slovenskoj košarkaškoj reprezentaciji obilježila je završne pripreme za Eurobasket.

Izbornik Aleksandar Sekulić odlučio je iz momčadi izostaviti Zorana Dragića, dugogodišnjeg reprezentativca i brata poznatijeg Gorana Dragića. Iako je ranije najavljivao kraj reprezentativne karijere, trebao je sudjelovati na nadolazećem Eurobasketu.

Njegova supruga Svetlana reagirala je na društvenim mrežama:

“Kvaziizbornik nije izbacio Dragića. On je sam napustio taj cirkus koji traje već nekoliko godina. To je velika razlika…”, napisala je.

Izbornik Sekulić je uoči jutarnjeg treninga u Stožicama pokušao smiriti situaciju:

“To je bila odluka stručnog stožera. Sa Zoranom sam sjeo dan nakon utakmice s Njemačkom, objasnio mu okolnosti i iznio razloge. Dakle, to je bila moja odluka, odnosno odluka stožera, donesena jednoglasno”, rekao je izbornik, no Dragić tvrdi da stvari stoje drugačije:

“Od reprezentacije sam se oprostio sam, jer mi je izbornik na sastanku, na moju želju nakon utakmice s Njemačkom u Mannheimu, rekao da više ne mogu ništa dati ekipi. Odluku sam prihvatio, ali se s njom ne slažem. Osjetio sam ljutnju i veliku tugu. Igračima želim svu sreću u nastavku priprema i na Europskom prvenstvu.”

Zoran Dragić bio je oštar prema Savezu:

“Svoj stav mogli su mi reći već prije priprema. Ovako sam izgubio vrijeme s obitelji, kojeg ionako imam premalo. S obzirom na sve što sam dao reprezentaciji svih ovih godina, kada sam joj uvijek bio na raspolaganju i stavljao je ispred interesa klubova, zaslužio sam korektniji odnos”, rekao je, a onda se na kraju zahvalio reprezentaciji:

“Izuzetno sam zahvalan što sam dugi niz godina imao priliku braniti boje Slovenije i igrati u dresu s državnim grbom, što je najveća čast za svakog igrača. Ostat će predivne uspomene, kojih se skupilo zaista mnogo.”

Oko ove situacije oglasio se i Goran Dragić, koji je Instagramu je objavio sliku Pinocchija i dodao riječ “izbornik”.

Podsjetimo, Goran Dragić je reprezentativnu karijeru završio 2022. godine nakon Europskog prvenstva, a tada su njegovi odnosi s Košarkaškim savezom Slovenije već bili narušeni. Prošle godine na oproštajnoj utakmici u Stožicama nije pozvao nijednog člana Saveza.

Eurobasket će se igrati od 27. kolovoza do 14. rujna u Finskoj, Gruziji, Latviji i na Cipru. Natjecat će se 24 reprezentacije podijeljene u četiri skupine po šest, a po četiri najbolje iz svake skupine plasirat će se u nokaut-fazu. Slovenija će u skupini igrati protiv Islanda, Francuske, Poljske, Belgije i Izraela.

