Nakić za SK: Po kvaliteti smo odmah iza nekoliko top europskih reprezentacija

Hrvatski košarkaši s dvije uvjerljive pobjede, protiv Norveške i Danske, započeli su pretkvalifikacije za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine. U momčadi novog izbornika Tomislava Mijatovića važnu ulogu svakako ima i Šibenčanin Toni Nakić.

Među povratnicima u seniorski sastav Hrvatske prvo ime svakako je 26-godišnji Šibenčanin Toni Nakić. U posljednje dvije akcije ovog 203 cm visokog krilnog igrača spriječile su ozljede i nije mogao pomoći reprezentaciji Hrvatske u kvalifikacijama za Eurobasket, ali iskupio se sjajnim igrama u ovim pretkvalifikacijama.

Toni, sa stilom ste se vratili u dresu Hrvatske i pokazali ste sjajnu formu. Čini se uživate igrajući za Hrvatsku i ostaje dojam da ste prepuni samopouzdanja?

“Nažalost, propustio sam zbog ozljede dva zadnja prozora. Zanimljivo, to su mi bile jedine dvije manje ozljede koje sam imao tijekom sezone, a poklopile su se s terminima kvalifikacija. Nisam mogao doći na okupljanje u dva navrata i to mi je stvarno žao jer želio sam pomoći, ali eto nisam mogao. No, sad sam tu i često znam reći kako ću se kad sam zdrav uvijek odazivati. Tako sam odgojen i takav je moj stav. Bit ću u kojoj god treba ulozi, da li nositelj, zamjena ili 13. igrač, nije bitno. Drukčije je kad igraš za reprezentaciju, a sasvim nešto drugo kad igraš za klub u kojem si plaćenik. No, za reprezentaciju igraš iz ljubavi prema svojoj domovini te zbog tog nekog posebnog naboja. Sad je važno da se u reprezentaciji napravi dobra ekipa i da je svima gušt doći. Mislim da smo jedna dobra klapa i svi želimo napraviti rezultat.”

Sudeći po prvim utakmicama čini se kako ste svi kliknuli kod novog izbornika Tomislava Mijatovića. Kakav je dojam na vas ostavio?

“Za sada, ovako na prvu, se stvarno čini sve super. Teško je sad govoriti s neke taktičke strane, pošto teško netko može sve što zna prikazati u petnaest dana priprema, ali novi izbornik sve nas je oduševio pristupom van terena, odnosom s igračima izvan terena. Ako postoji neki problem on to rješava bez problema. Ukratko, ne vlada kao nekad prije neka vojnička disciplina, nego ima neke slobode, a naglasak je na druženju, na tzv. team buildingu i to je nešto u čemu je on napravio, po mom mišljenju, veliki iskorak.”

Iako je dosta igrača otkazalo nastup ostaje dojam da ste poprilično lako riješili protivnike u prve dvije utakmice, a slično se očekuje i u uzvratima?

“Mislim da imamo kvalitetu, pogotovo kad shvatimo ozbiljno svoje protivnike. Želja nam je da pokažemo da nam nije mjesto u pretkvalifikacijama. Mislim da smo se tu našli zbog spleta okolnosti i nesretnog ždrijeba u kvalifikacijama za Eurobasket o čemu se puno pisalo.”

Činjenica jest kako Hrvatska po prvi puta u povijesti neće nastupiti na predstojećem Eurobasketu. No, eventualnim plasmanom na Svjetsko prvenstvo 2027. godine to bi se brzo zaboravilo?

“Pred nama je rad i samo rad. Zaista volim igrati za reprezentaciju i velika mi je želja da zaigram na nekom velikom natjecanju. Eto, dosad još nisam, ali nema kukanja. Sad smo svi fokusirani da osiguramo iduće veliko natjecanje, a to je Svjetsko prvenstvo 2027. godine.”

Kakav je osjećaj igrati uz bivše i sadašnje NBA igrače kao što su Mario Hezonja, Dario Šarić i Karlo Matković. Vama, sudeći po sjajnim igrama, to očito odgovara?

“Kad pored sebe imaš tako dobre individualce, onda oni navlače igrače na sebe i otvara se više prostora nama drugima za šut. No, moram reći kako sam trenutačno u fazi da imam veliko samopouzdanje kad je šut izvana u pitanju. Često to govorim, ali za šutere je važno da se – i kad im na jednoj utakmicu recimo ne ide šut – ne smiju pokolebati. Moraju imati samopouzdanja, a to je danas moja najveća prednost jer sam na taj način sazrijevao kao igrač.”

Čini se kako reprezentacija Hrvatske ne može bez Šibenčana, osim vas među 12 u ovoj akciji su još Dario Šarić, Roko Badžim i Krešimir Radovčić. Nije to mala stvar za grad koji dugo čeka veliki rezultat?

“Naravno da je to velika stvar za Šibenik i moram reći kako smo nas četvero ponosni na to i drago nam je da igramo za Hrvatsku. Kad već to pitate zbog toga u ekipi ima i dosta zezancije i nekih sitnih podbadanja. Ali ovim putem im poručujem da je naš klan trenutačno najjači, ha, ha.”

Na Svjetsko prvenstvo 2027. godine plasman će izboriti 32 najbolje reprezentacije iz kvalifikacija. Na posljednja dva turnira Hrvatske nije bilo, a mnogi se slažu da joj je po kvaliteti tamo mjesto?

“Teško je to komentirati kad se nismo još nikad ni okupili svi skupa i zaigrali u najjačem sastavu. Ali, po mom mišljenju mislim da smo po kvaliteti odmah iza nekoliko TOP europskih reprezentacija, a to smo vidjeli i prošlo ljeto kad smo u kvalifikacijama za Olimpijske igre izgubili od Grka u finalu. Bili smo jako blizu nastupa u Parizu među 12 reprezentacija, a to ipak nešto govori.”

Kad je vaša klupska karijera u pitanju ljubitelji košarke mogu vas pratiti u programu Sport Kluba u španjolskoj ACB ligi. Iz Breogana ste preselili u Murciju?

“Da, iskreno bila mi je želja ostati u Španjolskoj, ali želio sam napraviti iskorak. Imao sam ponudu od Breogana da ostanem, ali želio sam napraviti iskorak, pa makar i blag. Ukratko, 3. lipnja vratio sam se u Hrvatsku, a dva dana kasnije sam dobio ponudu i nisam puno mislio. Ispunili su sve uvjeti koje sam imao i brzo sam riješio klupski status, što mi je bilo bitno prije odmora i početka priprema. U novom klubu igra se jako brzo, a od mene se očekuje da doprinosim momčadi šutom izvana, bit ću tzv. šuter s visokih pozicija.”

Koliko ste se uopće dana odmorili kad ste se vratili u rodni Šibenik?

“Odmorio sam nekih 10-ak dana, uključujući i put kući. Nakon toga sam krenuo s radom u teretani po programu koji su mi dali treneri iz Breogana. Nakon toga počeo raditi košarkaške treninge s trenerom Ivanom Duvančićem, bivšim igračem koji se specijalizirao za individualan rad. Super mi je raditi s njim.”

Već smo se dotakli vašeg preciznog šuta za tri poena na kojem jako puno radite. Je li to vaše najjače oružje?

“Za neki veći nivo potrebno je specijalizirati se za neku stvar i u nekoj stvari biti odličan. Nije bitno što, netko može driblati, netko visoko skočiti, ali baš svatko može šutirati. Ja se držim toga da mi je važno jedan dio igre dovesti praktički do perfekcije. Eto, ja se tražim u šutu izvana i za sada mi ide OK. Naravno, treba razvijati i ostale segmente igre, ali mislim da ipak se moraš uhvatiti za nešto.”