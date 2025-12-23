Dončić na prisilnom odmoru, poznato kad se vraća na parket

Košarka 23. pro 2025
Luka Dončić neće biti u sastavu Los Angeles Lakersa za utakmicu protiv Phoenixa u noći s utorka na srijedu koju od 3 sata pratite na SK1.

Slovenski reprezentativac osjeća bol u listu lijeve noge nakon što je dobio udarac od Bogdana Bogdanovića u gradskom derbiju između Lakersa i Clippersa.

Utakmicu je napustio pred kraj druge četvrtine i nije se vraćao na parket. U ponedjeljak je trenirao, ali s povojem.

Očekuje se da će jedan od najboljih igrača biti spreman za nastup za Lakerse u božićnom ogledu protiv Houstona.

Dončić je trenutačno najbolji strijelac NBA lige s prosjekom od 34,1 poen po utakmici.

