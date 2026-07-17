Cibona dovela MVP-a slovačkog prvenstva: ‘On je bek koji ima poene u rukama’

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Hrvatski košarkaški prvak Cibona objavila je kako je angažirala 29-godišnjeg američkog organizatora igre Rickeyja McGilla koji u Zagreb dolazi nakon sezone provedene u redovima slovačkog prvaka Patrioti Levice.

McGill je visok 188 centimetara, a prije početka profesionalne karijere četiri je godine igrao za Iona University.

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Profesionalnu karijeru započeo je 2019. godine u grčkom Panioniosu, nakon čega je igrao za Plymouth Raiders, Raplu, Sopron, Franklin Bulls, Newcastle Eagles, Dziki Warszawu i Sheffield Sharks. U sezoni 2023/24., kao igrač Newcastlea, proglašen je najkorisnijim igračem osnovnog dijela European North Basketball Leaguea.

Prošle je sezone predvodio Patrioti Levice do naslova prvaka Slovačke, a za svoje je nastupe dobio priznanja za najboljeg igrača lige i najkorisnijeg igrača finalne serije. U slovačkom prvenstvu prosječno je postizao 23,6 poena, uz 5,9 asistencija, 3,9 skokova i 2,3 osvojene lopte po utakmici. U 12 nastupa u Ligi prvaka bilježio je 18,3 poena, pet asistencija, 4,8 skokova i 1,7 osvojenih lopti.

“Rickey McGill je prošle sezone pokazao da može odgovoriti izazovima Lige prvaka. Radi se o igraču koji ima ambiciju dokazivati se u jačim ligama. Rickey je bek koji ima poene u rukama, ali isto tako ima osjećaj za igru i pravovremeno dodavanje”, izjavio je trener Cibone Ivan Rudež.