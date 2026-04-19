Celticsi uvjerljivom pobjedom otvorili doigravanje

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Košarkaši Bostona svladali su pred svojim navijačima u TD Gardenu Philadelphiju s uvjerljivih 123-91 u prvoj utakmici prvog kruga doigravanja za NBA prvaka.

Celticsi su već nakon prve četvrtine imali 15 koševa prednosti (33-18), u drugoj četvrtini su otišli i do +23, a na poluvremenu je bilo +18 (64-46). Na kraju treće četvrtine bilo je +24 (95-71) za domaću momčad, da bi u zadnjoj četvrtini Boston došao i do najvećih +35 (120-85) u završnici dvoboja.

Šestoricu igrača Celticsa s dvoznamenkastim brojem koševa predvodio je Jaylen Brown s 26, a Jayson Tatum je uz 25 poena imao i 11 skokova te sedam asistencija. Portugalac Neemias Queta je ubacio 13 poena, a po 12 su postigli Sam Hauser i Peyton Pritchard.

Tyrese Maxey je s 21 košem i osam asistencija bio najbolji igrač 76ersa, dok je Paul George došao do 17 poena.

I druga utakmica ove serije će biti odigrana u Bostonu, a na rasporedu je u noći s utorka na srijedu po srednjoeuropskom vremenu (1.00 sat).

