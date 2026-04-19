VIDEO / Španjolska ovakvu predstavu nije vidjela od Dončića, a onda se pojavio mladi Hrvat

Košarkaši Joventuta svladali su Baskoniju rezultatom 81:69 u 27. kolu Liga ACB lige, a glavnu ulogu u pobjedi imao je 19-godišnji hrvatski talent Michael Ružić. Bio je najbolji strijelac susreta s 18 poena, a ujedno i prvi skakač s devet uhvaćenih lopti.

Mladi hrvatski igrač odigrao je gotovo bez pogreške. Šutirao je 7/8 za dva poena, 1/2 za tricu te 1/2 s linije slobodnih bacanja. Uz učinak od 18 poena i devet skokova, dodao je i dvije asistencije, a utakmicu završio s ukupno 27 indeksnih bodova.

Time je izjednačio svoj najbolji učinak u dresu kluba, jer je isti broj poena ubacio i šest dana ranije u porazu od Manrese. Njegov osobni rekord u seniorskoj konkurenciji i dalje iznosi 23 poena, koje je postigao 1. prosinca 2025. protiv Izraela u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Ružić je ovim nastupom postao najmlađi igrač Joventuta koji je u jednoj utakmici španjolske lige ubacio najmanje 18 poena i imao barem devet skokova, nadmašivši tako Juanana Moralesa. Ujedno, takav učinak tinejdžera u ACB ligi nije zabilježen još od 2018., kada je Luka Dončić u finalnoj seriji protiv Baskonije ubacio 20 poena uz devet skokova.

Rođen 4. listopada 2006., Ružić dolazi iz izrazito uspješne sportske obitelji. Njegov otac Tomislav Ružić bio je hrvatski reprezentativac, dok je majka Barbara Jelić-Ružić bila jedna od najboljih odbojkašica svijeta. U obitelji su uspješni sportaši i stric Jurica Ružić, djed Ivica Jelić te tetka Vesna Jelić.

U Španjolsku je stigao sa 17 godina iz Zadra, a u Joventutu postupno dobiva sve više prilika za razvoj. Veliku podršku ima u iskusnom suigraču i mentoru Ante Tomiću. Ove sezone u prosjeku bilježi 6,3 poena i 3,8 skokova za oko 17 minuta igre po utakmici.

